Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/11/2026 às 14h00

Equipe – Com a proximidade da posse do governador-eleito, o senador e presidente regional do PL, Marcos Rogério (6 de janeiro), as especulações sobre o futuro secretariado aumentam. O disque-me-disque nos bastidores está a cada dia mais presente, e não poderia ser diferente, pois a futura equipe terá a responsabilidade de administrar o Estado nos próximos 4 anos, por isso as especulações são intensas e crescentes. Apesar de todo o bochincho, quem provavelmente já tenha os nomes dos secretários e diretores é Marcos Rogério, que, ainda, não anunciou publicamente a equipe de governo. Alguns nomes que já foram noticiados, mas não foram confirmados e nem desmentidos por Rogério.

Presidente – A futura Mesa Diretora da Assembleia Legislativa (Ale) também é assunto de ponta nas rodas políticas da capital e do interior. A posse de a nova Legislatura (12ª) com os novos deputados e os reeleitos ocorrerá no primeiro dia de fevereiro, no mês seguinte as do governador e do vice, mas já está em fase bem adiantada. A informação do deputado Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná), o mais bem votado nas eleições de outubro com mais de 32 mil votos, que o nome do parlamentar- reeleito, Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno) tem o apoio do governador-eleito Marcos Rogério (PL), já adiantou de como poderá ser a formação do comando da Ale-RO a partir de 1º de fevereiro. A futura Mesa Diretora já teria até os nomes de Alan Queiroz (PL-PVH) e Nim Barroso (PL/PVH) para o cargo de 1º secretário. Um deles deverá ser efetivado. Faltaria definir o nome a vice. O grupo que estaria aliado ao PL, que terá 7 dos 24 deputados na 17ª Legislatura já teria a maioria para eleger o futuro presidente e demais membros. Quem viver verá!

Adversários – Também se comenta nos bastidores, até com certa frequência, de que políticos, que foram adversários da candidatura vencedora de Marcos Rogério a governador estariam sendo cotados para assumirem cargos de relevância na futura administração. Não duvidamos, porque em política nunca se divide, é preciso somar, mas tudo tem que ter um mínimo de critério. Não é possível deixar de formatar uma equipe de aliados para favorecer adversários, que devem ser respeitados, diferente do inimigo político, aquele que só denegri as pessoas. Mas respeitar adversário é necessário, porém, não para ocupar cargo de primeiro-escalação, a não ser em casos muito excepcionais. Lógico que há exceções, mas os parceiros devem ser priorizados, de preferência mesclando técnico com político. Se o titular for técnico, que o adjunto seja político, e assim de forma contrária, assim se futura equipe administrativa terá menos possibilidades de errar e atender os interesses maiores da população.

BR 364 – A principal rodovia federal em Rondônia, a BR 364, que liga Porto a Vilhena com cerca de 700 quilômetros, o conhecido “Corredor da Morte”, mesmo com a Nova 364, que obteve a concessão para administrar a rodovia desde outubro de 2025, os acidentes continuam, e com número elevado e pessoas perdendo a vida. Obra da maior importância, para a concessionária, os sete pontos de radares eletrônicos foram instalados com preços aviltantes se comparados a outros que operaram rodovias de outros Estados, rapidamente. Mas as passarelas, duplicação de pouco mais de 100 km, terceiras pistas que constam no contrato, não ocorreram. E o que mais preocupa é que a Nova 364, conforme a concessão, tem que realizar até o 5º ano a duplicação de 93 km, e até o 8ª ano 107 km. Como a concessão é de 30 anos nesse período a 364 terá em torno de 200 dos 700 km pavimentados. É o fim da rosca...

BR 364 II – Além das sete praças de pedágio as margens (acostamentos) da rodovia estão conservadas, a sinalização não é das melhores, mas atende as necessidades. O piso também está em bom estado, segundo pessoas que transitam pelo trecho com regularidade, mas como Rondônia é um Estado em plena fase de crescimento, a duplicação da ligação é fundamental para o futuro. Hoje trafegam no trecho Porto Velho a Vilhena, no período de safras de grãos (soja, milho, café), além da carne de gado, cerca de 2,5 mil veículos pesados/dia, além dos carros de passeio e motocicletas. Como estamos em período de final de ano e a proximidade das festas de Natal e Ano Novo, quando o fluxo de veículos fica mais intenso, inclusive e com boa parte composta de motoristas não habituados em dirigir em rodovias de enorme movimento, como a 364, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deve intensificar os trabalhos e a Nova 364 ampliar a prestação de serviços (ambulância, guincho, etc.).

Respigo

O alerta de movimentação intensa na BR 364 com o final de ano também serve para Porto Velho, que tem um trânsito difícil e perigoso. Diariamente pessoas perdem a vida devido a estarem envolvidas em acidentes +++ E quase sempre envolvendo motocicletas. Por isso sempre cobramos com veemência a presença de policiais e agentes de trânsito nos principais cruzamentos na área central e nas zonas Norte e Sul, locais de maior movimentação de veículos +++ O trabalho no trânsito não pode se limitar à notificação. É preciso organização, orientação e, caso seja necessário, punição com multa e apreensão de veículos +++ O comércio de Porto Velho já começa a viver o clima natalino. Parte de os estabelecimentos comerciais já está com iluminação natalina, inclusive o Palácio Rio Madeira, do Governo do Estado, mas não se sabe o custo para os bolsos dos contribuintes +++ Fluminense (63 pontos) e Cruzeiro (66 pontos), quarto e terceiro e colocados no Brasileirão A jogam hoje (27) no Maracanã pela 37ª rodada, a penúltima da competição a partir das 19h. Flamengo e Palmeiras são campeão e vice, respectivamente +++ A terceira vaga é importante, pois os quatro primeiros estarão classificados para a Libertadores. E a ordem de classificação favorece a mando do jogo, por exemplo.

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