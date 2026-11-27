Por Secom

Publicada em 27/11/2026 às 14h17

O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) apresenta, na segunda-feira (30), às 10h, no auditório do Complexo de Educação e Fiscalização, situada na Rua Benedito de Souza Brito, Nº 4045, bairro Industrial em Porto Velho, a Campanha Publicitária de lançamento da assistente virtual DET, uma plataforma inteligente de atendimento que reúne canais de voz e WhatsApp por meio do número 0800 000 3685.

Disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, em todo o estado, a nova ferramenta foi desenvolvida para agilizar o acesso dos cidadãos aos serviços e informações do Detran-RO, oferecendo atendimento automatizado, contínuo e mais acessível.

A assistente virtual permite esclarecer dúvidas e fornecer orientações sobre serviços relacionados à habilitação, veículos, infrações de trânsito e outros procedimentos da autarquia, sem a necessidade de ir à uma unidade presencialmente.

A iniciativa integra as ações de modernização dos serviços públicos desenvolvidas pelo Detran-RO e tem como objetivo tornar o atendimento mais ágil, eficiente e resolutivo. A expectativa é reduzir o tempo de espera nos canais tradicionais, organizar o fluxo de solicitações e ampliar a capacidade de atendimento à população, garantindo mais comodidade e rapidez na busca por informações e serviços de trânsito,

Serviço

Data: 30/11/2026 (segunda-feira)

Horário: 10h

Local: Auditório do Complexo de Educação e Fiscalização, situada na Rua Benedito de Souza Brito, Nº 4045, bairro Industrial em Porto Velho

Sugestão de entrevista: Diretor-Geral do Detran-RO, Sandro Rocha

Contato da Assessoria: (69) 99213-4523 - João Muniz