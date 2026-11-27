Por Detran RO

Publicada em 27/11/2026 às 14h20

O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) foi um dos grandes destaques do lançamento da Revista da Associação Nacional dos Detrans (AND), realizado durante o 84º Encontro Nacional dos Detrans (END), nos dias 25 e 26 de novembro, em Brasília (DF). A publicação trouxe três matérias dedicadas às ações desenvolvidas em Rondônia, evidenciando os avanços do órgão nas áreas de tecnologia e educação para o trânsito.



Reunindo representantes de todos os departamentos de trânsito do país, o 84º END promoveu fóruns temáticos, painéis, palestras e momentos de reconhecimento voltados ao debate de pautas estratégicas para a segurança viária, a mobilidade e o futuro da gestão do trânsito no Brasil.



Durante o evento, o presidente da AND, Givaldo Vieira, ressaltou a relevância do trabalho executado pela autarquia rondoniense na modernização do atendimento ao cidadão. "Nós estamos lançando aqui a nossa revista da AND, que destaca as ações dos Detrans do Brasil, e o Detran de Rondônia também é destaque com a tecnologia e serviços mais acessíveis à população, reduzindo distâncias."



Para o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, o reconhecimento em âmbito nacional reflete o compromisso contínuo da gestão com a inovação e a preservação de vidas no trânsito. "Para a nossa alegria, o Detran Rondônia foi destaque na Revista AND, promovida pela Associação Nacional dos Detrans. Isso mostra que, com trabalho e dedicação, é possível conquistar avanços para o nosso estado. Seguimos investindo em tecnologia por um trânsito mais seguro", destacou Sandro Rocha.



Com a presença expressiva na publicação nacional, o Detran-RO consolida sua posição de referência na modernização dos serviços públicos e nas políticas educativas voltadas à redução de sinistros e à promoção da cidadania no trânsito rondoniense.