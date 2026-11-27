Por Assessoria

Publicada em 27/11/2026 às 14h32

A professora Leonira Ofrunã Rodrigues Bresciani, da rede municipal de ensino de Vilhena, conquistou o primeiro lugar na Categoria 2 – Ensino Fundamental Anos Iniciais – do 16º Prêmio Ação Destaque. O resultado foi anunciado nesta terça-feira, 24, durante a premiação realizada em Curitiba (PR), pela Editora Opet.

A professora venceu com o projeto “Conectando territórios, saberes e aprendizagens: a parceria com a editora Opet e o AEE como espaço de inclusão, protagonismo e transformação”, que aborda a inclusão e o desenvolvimento da aprendizagem por meio da articulação entre os recursos educacionais e o Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Segundo Rubia Cristina dos Santos, gerente pedagógica da Editora Opet e coordenadora do prêmio, o trabalho se destacou pelo impacto educacional e social. “Em seu projeto, a professora Leonira trouxe uma proposta de grande impacto educacional e social. E é justamente isso que fez dele um trabalho inspirador e vencedor”, afirmou. Pela conquista, Leonira recebeu troféu, certificado e premiação em dinheiro.

Sobre o prêmio

Realizado há 16 anos, o Prêmio Ação Destaque reconhece projetos desenvolvidos por professores e gestores da educação pública que utilizam materiais didáticos e recursos educacionais da Editora Opet. Fundada há 53 anos, em Curitiba, a empresa desenvolve soluções educacionais adotadas por redes de ensino públicas e privadas de diferentes regiões do país.