Por SINTERO

Publicada em 27/11/2026 às 14h23

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) e o Sindicato dos Professores e Professoras do Estado de Rondônia (SINPROF), informam sobre a audiência de conciliação com a Prefeitura de Porto Velho, realizada na manhã desta sexta-feira (27). A audiência é uma continuação da negociação da pauta de 2026 em que está pendente o pagamento do retroativo do Piso de janeiro a setembro deste ano.

Ainda antes desta audiência, na última quinta-feira (26), a Prefeitura apresentou um pedido de redesignação, alegando não dispor de uma base de dados consolidada que permitisse a construção de uma proposta, pedindo para aguardar o fechamento das contas do mês de novembro. Ficou definida então a realização da próxima audiência para o dia 15 de dezembro.

O SINTERO reforça que continuará cobrando da Prefeitura de Porto Velho um plano que contemple o pagamento do retroativo do piso e espera que na próxima audiência seja realmente apresentada uma proposta.