Por Assessoria

Publicada em 27/11/2026 às 14h52

A Prefeitura de Rolim de Moura (RO), por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMMADU) e o viveiro municipal, realizou nesta quinta-feira (26) mais uma ação de distribuição gratuita de mudas na Feira Livre do município. A iniciativa tem como objetivo incentivar a arborização urbana, a preservação ambiental e a participação da população na construção de uma cidade mais verde e sustentável.

Durante a ação, a equipe da secretaria disponibilizou diversas espécies nativas, ornamentais e frutíferas, entre elas jacarandá, oiti, brinco-de-índio, ipês branco, roxo e amarelo, açaí, pata-de-vaca, flor-da-amazônia e ingá.

Os moradores que passaram pela feira tiveram a oportunidade de levar mudas para plantar em suas residências, quintais e outros espaços adequados, contribuindo para ampliar as áreas verdes do município. Além de valorizar os espaços urbanos, o plantio de árvores proporciona benefícios como a melhoria do conforto térmico, a oferta de sombra e a preservação da biodiversidade.

O prefeito Aldo Júlio destacou a importância da iniciativa e do envolvimento da comunidade nas ações de preservação ambiental.

“Nosso objetivo é incentivar cada vez mais a população a participar do cuidado com o meio ambiente. Uma muda plantada hoje representa mais sombra, qualidade de vida e benefícios para as próximas gerações. Por isso, seguimos apoiando essas ações que aproximam a população das práticas de preservação e ajudam a construir uma Rolim de Moura cada vez mais arborizada e sustentável”, ressaltou o prefeito Aldo Júlio.

A SEMMADU informou que novas ações de distribuição de mudas estão previstas para as próximas semanas, ampliando as oportunidades para que outros moradores participem da iniciativa. Quem não conseguiu retirar uma muda durante a atividade na Feira Livre pode procurar o Viveiro Municipal para obter informações sobre a disponibilidade de espécies e as orientações para retirada.

Os interessados também podem acompanhar as redes sociais da Prefeitura de Rolim de Moura para ficar por dentro das próximas ações de distribuição gratuita, ou entrar em contato com o Viveiro Municipal: (69) 99369-4139.