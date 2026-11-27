Por Assessoria

Publicada em 27/11/2026 às 14h59

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (PRD) divulgou a destinação de R$ 990 mil para manutenção de estrada vicinal e de R$ 342.200,68 para a saúde de São Felipe do Oeste. Os valores informados pela parlamentar somam R$ 1.332.200,68.

O investimento na estrada vicinal tem como finalidade melhorar as condições de circulação nas comunidades rurais. A manutenção busca atender às necessidades do transporte escolar, do deslocamento das famílias e do escoamento da produção agropecuária.

Para a saúde, os recursos anunciados são destinados ao apoio aos serviços municipais, contribuindo para a estrutura de atendimento à população. A publicação não detalha quais despesas serão atendidas com o valor.

Ao apresentar as ações, Lebrinha destacou o acompanhamento das demandas de quem vive na cidade e no campo, com atuação parlamentar voltada à infraestrutura e aos serviços de saúde do município.