Por GUAJARA NOTÍCIAS

Publicada em 27/11/2026 às 14h44

A deficiência na sinalização de trânsito em diversos pontos do perímetro urbano de Guajará-Mirim (RO) continua sendo motivo de preocupação e indignação entre os moradores. Por intermédio do Guajará Notícias, a população cobra do Poder Executivo Municipal providências quanto à implantação, manutenção e reposição da sinalização vertical e horizontal, especialmente nos cruzamentos considerados críticos, onde já foram registrados acidentes de trânsito, alguns de natureza grave.

Na manhã desta sexta-feira, 27 de novembro de 2026, chegaram à redação do Guajará Notícias imagens de cruzamentos que necessitam de atenção do setor municipal responsável pelo trânsito.

Um dos pontos denunciados está localizado no cruzamento das avenidas 8 de Dezembro e Seringueiros, onde, segundo moradores, a placa de regulamentação R-1, conhecida como “PARE”, foi retirada há bastante tempo e, até o momento, não teria sido reposta pelo Poder Público.

Desse lado tem sinalização, do outro não tem!

Outro ponto de preocupação é o cruzamento das avenidas Princesa Isabel e Seringueiros, nas proximidades de uma cafeteria, onde, na noite da última quarta-feira (25), foi registrada uma colisão envolvendo uma motocicleta e um automóvel. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a condutora da motocicleta com uma grave lesão em uma das pernas, aparentemente compatível com fratura exposta, condição que depende de confirmação médica.

O que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro

Do ponto de vista técnico e legal, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), instituído pela Lei Federal nº 9.503/1997, estabelece responsabilidades específicas aos órgãos competentes pela gestão do trânsito.

- Artigo 1º, § 2º: estabelece que o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito.

- Artigo 24, inciso III: atribui aos órgãos executivos municipais de trânsito a competência para implantar, manter e operar o sistema de sinalização e os equipamentos de controle viário.

- Artigo 80, § 1º: determina que a sinalização deve estar posicionada em condições que garantam sua visibilidade e legibilidade durante o dia e a noite.

- Artigo 90, § 1º: estabelece que o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação.

A ausência de sinalização adequada compromete a segurança viária, dificulta a identificação das preferências de passagem e potencializa os riscos de colisões, atropelamentos e outros sinistros de trânsito.

População cobra providências e questiona promessas eleitorais

Em manifestações encaminhadas à equipe de reportagem, moradores demonstraram insatisfação com a demora na solução de problemas recorrentes de infraestrutura urbana. Alguns afirmaram que, nas próximas eleições municipais, pretendem cobrar dos candidatos o cumprimento dos compromissos assumidos durante as campanhas eleitorais.

A população reivindica ações concretas, especialmente a realização de um levantamento técnico dos cruzamentos considerados críticos, a reposição das placas danificadas ou retiradas e a revitalização da sinalização horizontal.

Embora a ausência de sinalização possa representar um fator de risco, somente levantamentos estatísticos e análises técnicas das ocorrências poderão estabelecer sua efetiva contribuição para o número de acidentes registrados no município.

A adoção de medidas preventivas é fundamental para preservar vidas, reduzir os índices de acidentes e garantir maior segurança aos condutores, ciclistas e pedestres que diariamente circulam pelas avenidas da Pérola do Mamoré.

O Guajará Notícias mantém seu espaço à disposição do Poder Executivo Municipal e do setor responsável pela gestão do trânsito para eventuais esclarecimentos à população guajaramirense.