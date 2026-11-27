Por Assessoria

Publicada em 27/11/2026 às 14h57

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (PRD) divulgou ações de seu mandato voltadas à educação, à infraestrutura urbana e à estrutura administrativa de Alvorada do Oeste. Entre as iniciativas estão o apoio ao bloqueteamento de ruas, melhorias em unidades escolares e a aquisição de equipamentos e mobiliário.

Na educação, a parlamentar destacou informática e mobiliário para o conselho da Escola Humberto de Campos, destinados a dar suporte à organização e ao desenvolvimento das atividades da comunidade escolar. Também foi relacionada a reforma geral e ampliação da Escola Monteiro Lobato, com melhorias nos espaços utilizados por estudantes e profissionais da educação.

Na infraestrutura, o apoio ao bloqueteamento de ruas busca melhorar as condições de circulação e reduzir os transtornos provocados pela poeira e pela lama. A divulgação inclui ainda mobiliário e computadores para a Prefeitura, com o objetivo de auxiliar as equipes municipais na prestação dos serviços à população.

Segundo a deputada, as ações acompanham demandas apresentadas pelo município e integram o trabalho parlamentar de apoio às necessidades dos moradores.