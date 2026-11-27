Por Assessoria

Publicada em 27/11/2026 às 15h49

O deputado federal Lúcio Mosquini (PL-RO) destacou seu voto contrário ao ajuste fiscal e defendeu que o governo federal priorize a redução das próprias despesas. Em publicação nas redes sociais, o parlamentar criticou a condução das medidas e afirmou que a responsabilidade com as contas públicas deve começar pelo combate a privilégios e desperdícios na administração.

Sob o questionamento “Ajuste fiscal ou ajuste fictício?”, Mosquini argumentou que o equilíbrio das contas não pode comprometer serviços essenciais à população. Na avaliação do deputado, o governo precisa rever seus gastos antes de adotar medidas que afetem os recursos destinados ao atendimento dos brasileiros.

“O governo fala em responsabilidade fiscal, mas, em vez de cortar privilégios, desperdícios e gastos desnecessários da própria máquina pública, prefere retirar recursos de áreas essenciais para a população”, declarou.

Ao justificar seu posicionamento, o parlamentar defendeu a redução de regalias e maior respeito ao dinheiro do contribuinte. Para Mosquini, esse deve ser o ponto de partida de uma política de controle das despesas públicas.

“Ajuste fiscal de verdade começa dentro do próprio governo, cortando regalias, reduzindo despesas e respeitando o dinheiro do contribuinte”, afirmou.

O deputado também cobrou que a população seja preservada dos efeitos de decisões que, segundo ele, mantêm privilégios na estrutura federal. “O brasileiro não pode continuar pagando a conta da gastança do governo”, concluiu.