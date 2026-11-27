Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 27/11/2026 às 16h14

A Venezuela revogará uma lei que bania opositores da vida pública, anunciou nesta quinta-feira (26) o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

"Essa lei foi uma resposta a um momento muito específico de uma situação particular pela qual a Venezuela passava", afirmou o irmão da líder da ditadura, Delcy Rodríguez, sobre a legislação de 2024, criticada por permitir perseguições políticas.

A legislação foi aprovada na Assembleia controlada pelo chavismo em novembro de 2024, poucos meses após a eleição que reconduziu Nicolás Maduro ao poder, acusada pela oposição e críticos do regime de ter sido fraudada.

A lei previa prisão de 25 a 30 anos para quem apoiasse as sanções internacionais contra o país, além de banimento de cargos públicos por até 60 anos -na prática, uma punição vitalícia.

A lei estipulava pena para "toda pessoa que promover, instigar, pedir, invocar, apoiar, facilitar, respaldar ou participar da adoção de medidas coercitivas". Previa também multas de mais de US$ 1 milhão para pessoas físicas, US$ 50 milhões para empresas, e o fechamento de emissoras de rádio e televisão que apoiarem sanções.

Ainda é incerto se a revogação da lei não afeta a inelegibilidade de María Corina Machado, principal líder opositora do país, que voltou à Venezuela após quase um ano exilada.

Ela foi inabilitada pelo regime sob o argumento de que cometeu irregularidades administrativas quando foi deputada, de 2011 e 2014, mas Controladoria-Geral estendeu a medida, originalmente de um ano, porque ela apoiou sanções dos Estados Unidos contra Maduro.