Por IG

Publicada em 27/11/2026 às 16h20

Rodrigo Faro se emocionou ao relembrar a luta da esposa, a modelo e apresentadora Vera Viel, contra um câncer. Em outubro de 2024, ela afirmou que estava com um tumor raro na coxa esquerda. Na época, a famosa revelou que estava com um sarcoma sinovial.

Em participação no "Jota Jota Podcast", Faro afirmou que se sentiu impossibilitado de fazer algo por sua companheira, mas ressaltou que orou bastante e torceu para que tudo desse certo. O apresentador ainda pontuou que, se o câncer tivesse atingido o pulmão, ela não estaria viva.

O apresentador também comentou que sua busca incessante por audiência não adiantou nada. Ele contou que aprendeu muita coisa com a dor e que foi nesse momento que refletiu sobre todo o seu passado.

"O que adianta o programa em primeiro lugar? O que adianta o carro do ano? O que adianta a audiência, o sucesso, as pessoas gritando o seu nome, se a pessoa mais importante para mim tinha o risco de ir embora? Foi na dor que eu perdi o controle", disse.

Bastante acostumado a seguir sua carreira e rotina, Faro disse que a doença expôs toda a vulnerabilidade que sentiu diante das adversidades.

“Ali eu dobrei meu joelho e falei: ‘Deus, eu não quero mais controlar nada na minha vida. Faz a tua obra. Eu só quero a minha esposa do meu lado. Foi na dor que eu perdi o controle e que eu orei como eu nunca tinha orado na minha vida’”, disse.

Trajetória de Rodrigo Faro

Rodrigo Faro fez parte do elenco da TV Globo entre 1997 e 2008, período em que fez sucesso em novelas como "O Cravo e a Rosa" (2000), "Chocolate com Pimenta" (2003) e "O Profeta" (2006). Ele deixou o canal em 2008, rumo à Record, onde atuou em "Chamas da Vida".

A mudança de emissora ocorreu devido ao antigo desejo de Rodrigo Faro de se tornar apresentador, um sonho que ele já alimentava desde os tempos em que era ator na Globo.

Rodrigo Faro durante o Dança dos Famosos

Em 2008, a Record ofereceu a Rodrigo Faro a oportunidade que ele tanto desejava, convidando-o para assumir o comando do "Melhor do Brasil" (2008–2014), até então apresentado por Márcio Garcia. Ele conquistou rapidamente o público das tardes de sábado, imprimindo sua marca pessoal no programa com quadros de grande repercussão, como "Dança, Gatinho", além de outras atrações de sucesso.

O sucesso foi tão expressivo que, em pouco tempo, ele se tornou um dos apresentadores mais bem pagos da Record e um dos nomes mais comentados da TV brasileira. A trajetória no "Melhor do Brasil" chegou ao fim em 2014, quando ele migrou para um novo desafio nas tardes de domingo.

Naquele ano, após a saída de Gugu da Record, o apresentador passou a comandar o "Hora do Faro", que permaneceu no ar até o fim de 2024 e disputava a audiência dominical com o "Programa Eliana"(2009–2024), exibido pelo SBT.

No entanto, nos últimos anos, o programa de Rodrigo Faro perdeu fôlego na Record, ficando atrás do "Programa Eliana", com uma diferença de até três pontos no Ibope. O desempenho contribuiu para a decisão da emissora de retirar a atração do ar.