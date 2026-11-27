Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/11/2026 às 16h23

Entre os pontos submetidos à análise estão R$ 8,82 milhões em empenhos cancelados no encerramento de 2025, além de uma divergência de R$ 5,06 milhões entre demonstrativos de disponibilidade de caixa e questões relacionadas a convênios federais.

A complementação da instrução processual foi determinada pelo conselheiro substituto Francisco Júnior Ferreira da Silva, que atuou em substituição regimental ao conselheiro Edilson de Sousa Silva, nos autos do processo nº 01437/26.

De acordo com o relator, a diferença identificada nos demonstrativos financeiros não caracteriza, isoladamente, desequilíbrio nas contas municipais. A divergência pode estar associada à abrangência das informações ou aos critérios empregados na elaboração dos documentos.

Em relação aos empenhos, deverão ser encaminhados os registros das despesas, as justificativas para os cancelamentos e os documentos referentes à execução dos respectivos objetos. Também foram solicitadas informações sobre eventuais empenhos emitidos em 2026 para as mesmas finalidades.

A análise buscará identificar se os valores cancelados estavam vinculados a serviços prestados, bens entregues ou etapas de obras executadas até o término de 2025. Caso as obrigações de pagamento já estivessem constituídas, a exclusão dos registros contábeis não seria suficiente para extingui-las.

A medida foi adotada após manifestação do procurador-geral do Ministério Público de Contas de Rondônia (MPC-RO), Miguidônio Inácio Loiola Neto. Embora a unidade técnica tenha sugerido a emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas, o procurador apontou a necessidade de aprofundamento da análise, com apresentação de documentos e garantia do direito de defesa.

O cancelamento dos empenhos, por si só, não configura irregularidade. A avaliação dependerá dos esclarecimentos prestados pela administração municipal e do posterior reexame técnico.

Até o momento, não houve deliberação pela aprovação ou reprovação das contas referentes ao exercício de 2025.