Por sebrae

Publicada em 27/11/2026 às 17h01

Coordenadora estadual do programa Educação Que Transforma, Rita de Cássia de Assis Costa recebe reconhecimento na categoria Conviver e Transformar

A coordenadora estadual do programa Educação Que Transforma, Rita de Cássia de Assis, foi reconhecida no Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora (PSEE) com o primeiro lugar na categoria Conviver e Transformar, uma das principais modalidades da premiação nacional.

O reconhecimento destaca profissionais que desenvolvem ações voltadas à promoção da educação empreendedora e à transformação social por meio da educação. Em Rondônia, Rita coordena iniciativas que incentivam o protagonismo estudantil, a inovação e o desenvolvimento de competências empreendedoras nas escolas.

Segundo a coordenadora, a premiação representa o resultado de um trabalho construído de forma colaborativa com educadores, gestores, parceiros institucionais e equipes técnicas envolvidas no programa.

“Recebo esse prêmio como resultado de uma caminhada construída a muitas mãos, com dedicação, compromisso e a convicção de que a educação tem o poder de transformar vidas e realidades”, afirmou.

Rita também destacou a importância das parcerias para o fortalecimento da educação empreendedora no estado. Para ela, o reconhecimento reforça a relevância do trabalho coletivo na construção de oportunidades para estudantes e comunidades.

A categoria Conviver e Transformar valoriza iniciativas que promovem cooperação, respeito, diálogo e desenvolvimento humano, princípios que norteiam as ações do programa Educação Que Transforma.

A conquista reforça o compromisso do Sebrae com o fortalecimento da educação empreendedora como estratégia para ampliar oportunidades, estimular o protagonismo dos jovens e contribuir para a formação de cidadãos preparados para os desafios do futuro.

Informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).