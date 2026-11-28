Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 28/11/2026 às 08h00

O sábado, 28 de novembro de 2026, marca o avanço de núcleos convectivos mais intensos sobre o Amazonas, Rondônia e Acre, elevando o risco de descargas elétricas e alagamentos rápidos em áreas urbanas ribeirinhas. Enquanto o oeste enfrenta tempestades, o leste e o extremo norte mantêm temperaturas altas com precipitações mais esparsas.

Em Porto Velho (RO) e em municípios rondonienses como Ariquemes e Cacoal, o céu fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, umidade chegando a 95% e máxima de 31°C.

Em Manaus (AM) e em cidades como Tefé e Coari, a temperatura recua para 33°C com mínima de 24°C sob trovoadas isoladas, cenário semelhante ao de Rio Branco (AC) e Tarauacá, que também marcam 33°C. Já em Boa Vista (RR), a máxima segue elevada em 37°C com umidade mínima de 40% e chance de chuva isolada.

Em Belém (PA), Palmas (TO) e Macapá (AP), além de polos como Santarém, Marabá e Porto Nacional, o sábado terá muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada e máximas entre 34°C e 35°C.

Alertas e Riscos do INMET:

Áreas afetadas: Todo o estado do Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins e Pará.

Validade: Sábado, 28/11/2026.

Principais riscos: Incidência de raios em áreas abertas, rajadas de vento durante as trovoadas e alagamentos urbanos pontuais.