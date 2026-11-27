Por Redação

Publicada em 27/11/2026 às 17h33

Na rotina, é comum repetir a mesma medida para produtos diferentes. Porém, cada fórmula tem uma indicação específica e pede um cuidado próprio na hora de usar.

Então, como acertar a quantidade sem desperdício e sem comprometer o resultado da limpeza? É isso que vamos explicar a seguir.

Qual a medida ideal de Lava Roupas Líquido? Veja a dosagem de produtos de limpeza

No Lava Roupas Líquido, a quantidade varia conforme o volume de peças. A orientação é colocar o produto diretamente no compartimento específico da máquina, seguindo três fatores:

Quantidade de roupas;

Nível e complexidade da lavagem;

Indicação presente no rótulo do Lava Roupas.

Por exemplo, em roupas do dia a dia, a dosagem costuma ser 2 tampas do produto. Para roupas com muitos resíduos, a dosagem aumenta para 3 tampas.

Qual a medida recomendada de Lava Roupas em Pó?

Para o uso do Lava Roupas em Pó, as recomendações acima também se aplicam. Ou seja, os três critérios apresentados ainda precisam ser levados em consideração.

Para uma máquina cheia de roupas com muitos resíduos, a indicação é utilizar ⅔ de um copo americano de Lava Roupas em Pó. Já para roupas que exigem uma lavagem leve, a orientação é usar mais de ½ meio copo.

É importante ressaltar que a diluição do Lava Roupas em Pó deve ocorrer em qualquer ocasião, independentemente do nível de limpeza.

Além da medida, escolha o ciclo adequado ao tipo de tecido. Consulte a etiqueta das peças, principalmente no caso de roupas delicadas ou que tenham instruções específicas de lavagem.

Qual a medida correta de Amaciante na lavagem?

É importante diferenciar o Amaciante Concentrado do Amaciante Diluído:

No Amaciante Concentrado , ½ tampa é indicada para até 4 kg de roupas. O produto deve ser colocado no compartimento específico da máquina e não precisa ser diluído antes do uso.



, ½ tampa é indicada para até 4 kg de roupas. O produto deve ser colocado no compartimento específico da máquina e não precisa ser diluído antes do uso. Já no Amaciante Diluído, use duas tampas do produto, dependendo do nível da água e quantidade de roupas. Nesse caso, o produto também deve ser colocado no compartimento próprio da máquina.

A tampa pode servir como dosador quando essa orientação estiver presente no produto. Assim, fica mais fácil repetir a medida indicada a cada lavagem.

Qual a medida ideal de Água Sanitária? Atenção à dosagem de produtos de limpeza

A quantidade de Água Sanitária depende da finalidade de uso.

Para a limpeza de limo, pisos de cerâmica e azulejos, o indicado é misturar 1 copo americano de Água Sanitária em 10 litros de água.

No entanto, a Água Sanitária também pode ser utilizada em outras situações. Por isso, cada aplicação exige a consulta às instruções específicas do rótulo.

Além disso, não misture Água Sanitária com outros produtos. Também é importante evitar o contato direto com a pele e os olhos e manter a embalagem fora do alcance de crianças.

Como acertar a dosagem de produtos de limpeza no dia a dia?

Alguns cuidados ajudam a seguir a indicação correta:

Leia o rótulo antes de utilizar o produto;

Use a tampa ou o medidor indicado na embalagem;

Considere a quantidade de roupas na máquina;

Observe o nível de impurezas das peças;

Respeite as orientações de diluição quando aplicáveis;

Siga as recomendações específicas para cada finalidade do produto.

É importante escolher produtos de limpeza com claras instruções de uso no supermercado. Além de ser uma questão de transparência, o fabricante mostra compromisso com a sua saúde e bem-estar.

Nesse sentido, o portfólio da Girando Sol reúne produtos com diferentes formas de uso, sempre explicando a devida forma de uso para melhor desempenho e cuidado com quem usa as soluções.

Entender a medida indicada para cada um ajuda a aproveitar corretamente as características de cada fórmula e torna a rotina de limpeza mais simples.