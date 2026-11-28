Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/11/2026 às 09h33

PORTO VELHO, RO - Eleito governador de Rondônia no primeiro turno das eleições de 2026, com 56,86% dos votos válidos, Marcos Rogério (PL) assumirá o comando de um Estado que apresenta uma contradição econômica relevante. Enquanto o orçamento estadual alcança patamares inéditos e os indicadores de produção demonstram avanços, a proporção das receitas públicas destinada a investimentos figura entre as menores do país. Enfrentar esse desequilíbrio será um dos principais desafios da administração que se inicia em 2027.

Dados divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional em 26 de outubro de 2026 mostram que Rondônia destinou apenas 3% de suas receitas totais a investimentos no período analisado pelo relatório referente ao quarto bimestre do ano. Somente o Rio Grande do Sul, com 2%, apresentou percentual inferior. Na outra extremidade, Maranhão, Piauí e Espírito Santo registraram índices de 16%, 15% e 14%, respectivamente.

O mesmo levantamento apontou que a dívida consolidada de Rondônia cresceu 32% até agosto de 2026, em comparação com dezembro de 2025. Foi a maior elevação percentual entre as unidades da Federação naquele relatório. O indicador, isoladamente, não caracteriza insolvência nem permite concluir que o endividamento seja injustificado. Exige, contudo, transparência sobre a destinação dos recursos, as condições das operações de crédito e seus respectivos retornos econômicos e sociais.

Esses números precisam ser examinados diante da trajetória de expansão orçamentária do Estado. Em 2024, o orçamento previsto era de R$ 16 bilhões. Passou para R$ 17,2 bilhões em 2025 e aproximadamente R$ 18,6 bilhões em 2026. Para 2027, a estimativa divulgada pela Assembleia Legislativa chega a R$ 20,44 bilhões, com crescimento nominal de 9,62% em relação ao exercício anterior.

Marcos Rogério terá de administrar essa expansão sem permitir que o aumento das receitas previstas sirva, por si só, como justificativa para a ampliação permanente das despesas administrativas. A qualidade da gestão pública deve ser medida pela capacidade de transformar recursos em resultados, e não pelo tamanho da estrutura que administra esses recursos.

A revisão das despesas precisa alcançar todos os Poderes e órgãos autônomos. Contratos administrativos, gastos de custeio, estruturas funcionais, diárias e demais despesas devem ser submetidos a avaliações periódicas de eficiência. Isso não significa presumir a existência de irregularidades ou estabelecer metas arbitrárias de redução, mas reconhecer que nenhuma instituição pública deve estar dispensada de demonstrar a necessidade e a proporcionalidade de seus gastos.

Uma alternativa foi apresentada pelo ex-governador Daniel Pereira em entrevista ao jornalista Robson Oliveira, no podcast Resenha Política. Pereira defendeu que Marcos Rogério articule uma revisão gradual dos repasses orçamentários aos Poderes e órgãos autônomos, reduzindo dos atuais 20% para 15% a parcela que, segundo seu levantamento, é destinada a essas instituições. Na estimativa do ex-governador, a medida poderia disponibilizar aproximadamente R$ 1 bilhão adicional por ano ao Executivo, o equivalente a R$ 4 bilhões ao longo de um mandato. A proposta merece avaliação técnica, considerando as necessidades institucionais e a autonomia dos Poderes.

Pereira também apontou outras possibilidades de ampliação da disponibilidade financeira do Estado, como a apuração dos valores passíveis de ressarcimento pela União em razão da demora na transposição de servidores, a discussão judicial de eventuais direitos relacionados à federalização da Ceron e o avanço da transferência de servidores estaduais para os quadros federais, condicionado à aprovação de mudanças legislativas. Embora os resultados financeiros dessas iniciativas dependam de circunstâncias jurídicas e administrativas que precisam ser examinadas, as sugestões demonstram que a recuperação da capacidade de investimento não passa necessariamente pelo aumento da carga tributária ou pela redução dos serviços oferecidos à população.

Também seria um equívoco confundir responsabilidade fiscal com cortes indiscriminados. A redução de despesas que comprometa o funcionamento de hospitais, escolas ou serviços de segurança pública pode produzir consequências econômicas e sociais contrárias aos objetivos do próprio ajuste. A racionalização deve começar pela identificação de gastos cuja redução não prejudique o atendimento à população.

A economia rondoniense apresenta indicadores que justificam perspectivas favoráveis. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgados pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão em novembro de 2026, o Produto Interno Bruto estadual alcançou R$ 84,98 bilhões em 2024, com expansão nominal de 11,15% sobre o ano anterior. Rondônia consolidou-se como a terceira maior economia da Região Norte e apresentou o maior PIB per capita entre os estados da região, de R$ 48.665,19.

Esses resultados demonstram a dimensão econômica alcançada pelo Estado, embora o crescimento nominal do PIB não corresponda necessariamente à expansão real da atividade econômica, assim como o PIB per capita não representa a renda efetivamente recebida por cada habitante. A prosperidade precisa ser examinada também pela sua distribuição e pela capacidade de melhorar as condições de vida da população.

Outro desafio que acompanhará o mandato de Marcos Rogério será a implementação da reforma tributária. Estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em agosto de 2023 simulou os efeitos da substituição do ICMS e do ISS por um imposto orientado ao destino do consumo. Utilizando a arrecadação de 2022 como referência, o levantamento indicou que as receitas tributárias consideradas, somadas as parcelas estadual e municipais de Rondônia, passariam de R$ 6,463 bilhões para R$ 5,918 bilhões, com diferença negativa estimada em R$ 546 milhões.

Não se trata de uma previsão de perda efetiva de arrecadação. O estudo foi elaborado durante a tramitação da reforma e esse cenário específico não incorpora os mecanismos de transição federativa, prevista para ocorrer ao longo de 50 anos, nem os possíveis efeitos positivos das mudanças tributárias sobre o crescimento econômico. Ainda assim, constitui fundamento suficiente para que Rondônia desenvolva estudos próprios e estratégias de adaptação, em vez de aguardar passivamente os efeitos do novo sistema.

A ampliação e a diversificação da atividade produtiva devem integrar esse planejamento. O desempenho da cafeicultura demonstra que Rondônia possui condições de alcançar resultados expressivos. O terceiro levantamento da safra de 2026, realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), estimou uma produção de 2,88 milhões de sacas de café no Estado, volume 24% superior ao registrado em 2025.

O desafio não está simplesmente em produzir mais, mas em agregar valor à produção. Investimentos em beneficiamento, industrialização, pesquisa, tecnologia e logística podem ampliar as oportunidades econômicas sem depender exclusivamente da expansão das áreas cultivadas. A comercialização de produtos com maior valor agregado deve integrar uma estratégia de desenvolvimento que fortaleça também as pequenas e médias propriedades rurais.

Nesse contexto, a Rondônia Rural Show representa uma oportunidade que precisa ser aproveitada para além dos dias de realização do evento. A edição de 2026 recebeu mais de 400 mil visitantes e apresentou um volume anunciado de R$ 4,5 bilhões em negócios, segundo a Emater. Além da dimensão comercial, a feira oferece atividades de capacitação, assistência técnica e demonstração de tecnologias.

A continuidade dessa política deve ser acompanhada de indicadores que permitam avaliar quantos negócios anunciados foram efetivamente concretizados e de que maneira o conhecimento difundido contribuiu para a melhoria da produção. O sucesso de uma feira agropecuária não precisa terminar no encerramento de sua programação.

Seria igualmente inadequado restringir o futuro econômico de Rondônia ao agronegócio. Em 2024, o setor de serviços, incluindo a administração pública, respondeu por 62,8% do Valor Adicionado Bruto estadual. A agropecuária representou 20,4%, enquanto a indústria respondeu por 16,8%. Esses números reforçam a necessidade de uma política de desenvolvimento abrangente, capaz de estimular diferentes atividades econômicas e promover maior integração entre elas.

Rondônia não precisa escolher entre responsabilidade fiscal e crescimento econômico. Precisa compreender que ambos são complementares. Uma administração que preserva sua capacidade de investimento pode oferecer melhores condições para o desenvolvimento das atividades produtivas. Uma economia mais diversificada e eficiente, por sua vez, pode contribuir para a sustentabilidade das receitas públicas.