Por IG

Publicada em 28/11/2026 às 10h12

O cantor Giovani, que forma dupla sertaneja com Gian, enfrenta uma disputa judicial com a ex-esposa, Anna Carolina Morais, por causa de uma dívida de pensão alimentícia. A Justiça determinou que o artista seja intimado a pagar R$ 40.525,00 em até três dias, sob risco de prisão civil.

A decisão foi assinada em 19 de novembro e também prevê outras medidas caso o débito não seja quitado. Ou seja, segundo os documentos obtidos pelo portal LeoDias divulgados nesta segunda-feira (23), o valor corresponde às parcelas alimentícias vencidas e inclui aquelas que vencerem durante o andamento do processo.

É importante destacar, contudo, que além da possibilidade de prisão, a decisão prevê o protesto da dívida em cartório e a inclusão do nome do cantor nos cadastros de inadimplentes.

Giovani já pode ser preso?

Apesar da determinação judicial, ainda não é possível afirmar que o prazo para pagamento tenha terminado. Isso porque os três dias começam a ser contados a partir da intimação oficial do cantor, e os documentos divulgados não informam a data em que o procedimento foi realizado.

A defesa de Giovani, representada pelo escritório Oliveira & Borim Sociedade de Advogados, afirmou que não comenta questões particulares de seus clientes em respeito ao sigilo processual e aos deveres éticos da advocacia.