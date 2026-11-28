Por G1

Publicada em 28/11/2026 às 09h52

O número de casos confirmados de ebola na República Democrática do Congo ultrapassou 12 mil, segundo dados do governo divulgados nesta quinta-feira (26), informou a Reuters.

Ao todo, 12.021 pessoas foram infectadas e 5.904 morreram. As equipes de saúde ainda enfrentam dificuldades para controlar o surto, que já é o segundo maior e mais letal da doença já registrado.

A epidemia foi declarada em meados de maio na província de Ituri, no nordeste do país, e desde então se espalhou por oito das 26 províncias do Congo.

O surto é provocado pela espécie Bundibugyo do vírus ebola, considerada rara. Não há tratamentos ou vacinas aprovados para essa espécie.

Segundo as autoridades, a demora na identificação dos casos, os conflitos e a sobrecarga dos serviços de saúde contribuíram para que a doença se espalhasse mais rapidamente do que em surtos anteriores.

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Como o Ebola agrava ainda mais a crise humanitária na República Democrática do Congo

Epidemia ainda não está sob controle

Dados apresentados no início deste mês pelo Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças (Africa CDC) indicam que apenas 15% dos novos casos são de pessoas que já estavam entre os contatos conhecidos pelas autoridades de saúde.

O baixo percentual indica que diversas cadeias de transmissão não estão sendo identificadas, o que dificulta o controle da epidemia.

A atual crise é a segunda maior e mais mortal epidemia de ebola já registrada, atrás apenas do surto que atingiu a África Ocidental entre 2014 e 2016. Na ocasião, mais de 28,6 mil pessoas foram infectadas e mais de 11 mil morreram.

Uma análise da Reuters com imagens de satélite apontou ainda que o número oficial de mortos pode estar significativamente subestimado em duas das áreas mais atingidas do Congo.