Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 28/11/2026 às 09h34

O ex-candidato presidencial na Venezuela Edmundo González anunciou, nesta quinta-feira (26), que retornará ao país após mais de dois anos de exílio na Espanha, para onde foi as eleições presidenciais de 2024, nas quais Nicolás Maduro foi declarado vencedor em meio a denúncias de fraude.

González exilou-se em Madri em setembro de 2024. Ele foi o representante da oposição no pleito, com o apoio da líder política e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz María Corina Machado, que estava impedida de concorrer como candidata.

A oposição reivindicou a vitória de González e divulgou os resultados da grande maioria das seções eleitorais, apresentando números expressivos a favor de seu candidato. O Conselho Nacional Eleitoral, cooptado pelo chavismo, nunca publicou os resultados detalhados, afirmando ter sofrido um ataque cibernético.

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Em seu retorno, González se juntará a María Corina em uma peregrinação organizada pela Igreja Católica, marcada para 5 de dezembro em Guanare, no estado de Portuguesa, a 500 quilômetros de Caracas.

"Em breve estarei na Venezuela para acompanhar a peregrinação de nossa padroeira, a Virgem de Coromoto. Que melhor momento para retornar?", disse González em uma mensagem na rede social X.

"Depois de tanto tempo longe de casa, me comove pensar que estarei novamente com vocês", acrescentou, sem especificar uma data exata para o seu retorno.

O retorno de González ocorre cerca de um mês depois da volta de María Corina, que havia deixado o país no final de 2025, época em que venceu o Nobel da Paz. O opositor era procurado pelo chavismo, acusado de uma série de crimes que incluiam conspiração, e placas com sua imagem como foragido estavam presentes no posto de fronteira com o Brasil, entre Pacaraima (RR) e Santa Elena de Uairén ao menos até janeiro deste ano.

Foi nos primeiros dias de janeiro que os Estados Unidos invadiram Caracas e capturaram Nicolás Maduro, hoje preso em Nova York à espera de julgamento, acusado de narcotráfico e tortura.

Desde então, a ditadura segue à frente do país sob a liderança de Delcy Rodríguez, então vice de Maduro, que administra o país sob tutela da Casa Branca e promovendo uma gradual abertura política que, segundo críticos, é lenta e mantém prisioneiros políticos.

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Parte da oposição liderada pela ex-deputada Dinorah Figuera tem feito movimentos de aproximação para retomar o processo democrático no país, também sob os auspícios do governo Trump. González e María Corina, ainda que não participem desse processo, não se opõem a ele.

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Uma eleição, no entanto, ainda está apenas em um horizonte indefinido. Nem Delcy, nem Trump falam em data, e recentemente afirmaram que o país não está pronto para um novo pleito.

Também nesta quinta-feira, em mais um sinal desse processo gradual de abertura, o irmão de Delcy, Jorge Rodríguez, afirmou que o regime vai revogar uma lei, aprovada em 2024, que previa pena de prisão para opositores que apoiassem sanções contra o país e os bania da vida pública.

A lei previa prisão de 25 a 30 anos para quem apoiasse as sanções internacionais contra o país, além de banimento de cargos públicos por até 60 anos –na prática, uma punição vitalícia.

A lei estipulava pena para "toda pessoa que promover, instigar, pedir, invocar, apoiar, facilitar, respaldar ou participar da adoção de medidas coercitivas". Previa também multas de mais de US$ 1 milhão para pessoas físicas, US$ 50 milhões para empresas, e o fechamento de emissoras de rádio e televisão que apoiarem sanções.

"Essa lei foi uma resposta a um momento muito específico de uma situação particular pela qual a Venezuela passava", afirmou o irmão da líder da ditadura, Delcy Rodríguez, sobre a legislação de 2024, criticada por permitir perseguições políticas.