Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 28/11/2026 às 09h19

A Polícia Civil do Estado Rio de Janeiro prendeu, nesta sexta-feira (27), Leonardo Magalhães Gomes da Silva, conhecido como Capitão Léo. De acordo com as investigações, ele é apontado como uma das lideranças da milícia que atua na região do Pombo Sem Asa, em Vargem Grande e teria participação em diversos homicídios cometidos no contexto de disputas pelo domínio territorial de comunidades.

A prisão ocorreu no âmbito de operação contra envolvidos em assassinatos relacionados às guerras entre grupos criminosos pelo controle territorial na Zona Sudoeste do Rio, realizada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Segundo a polícia, Silva foi preso em um endereço no Recreio dos Bandeirantes, com o apoio da Corregedoria-Geral da Polícia Militar. Outro homem, foragido por roubo, foi capturado.

Milícia e tráfico

A Polícia Civil informou ainda que os elementos reunidos pela DHC indicam que ele estabeleceu alianças com integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) e, mais recentemente, do Comando Vermelho (CV), em articulações relacionadas à transferência do controle de territórios e das fontes de renda ilegal exploradas nesses locais.

A apuração revelou que a disputa pelo domínio da comunidade Pombo Sem Asa se insere em um movimento mais amplo de expansão territorial do Comando Vermelho.

"As articulações estão relacionadas à intenção da facção de ampliar sua presença em outras regiões da Zona Oeste, especialmente Campo Grande e Guaratiba, onde já foram registradas ações criminosas nesse contexto", diz nota da polícia.

Na investigação, foram constatados episódios de captura, tortura e execução de integrantes de grupos adversários, além de práticas de extorsão e intimidação contra moradores, comerciantes e prestadores de serviços. Também foram identificados ataques com armamentos de grande poder ofensivo e granadas lançadas por drones.

"Nesse cenário, os homicídios investigados não são tratados como episódios isolados, mas como parte de uma estratégia de eliminação de adversários e consolidação do controle local. O objetivo é garantir a exploração econômica de atividades ilícitas e impor o domínio das organizações sobre comunidades inteiras", dia a nota.

A polícia segue com as investigações para a elucidação dos crimes e a responsabilização de seus executores, mandantes e demais participantes.