Por Natália Penha Pessoa

Publicada em 28/11/2026 às 08h59

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo (Semictur), deu posse aos novos integrantes do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) na terça-feira (24), no auditório da Faculdade Afya. A cerimônia marcou a retomada das atividades do conselho, que reúne representantes do poder público, de entidades da sociedade civil e de setores como hotelaria, gastronomia e agências de turismo.

Criado pela Lei Municipal nº 3.498, de 6 de abril de 2022, o Comtur teve sua composição atualizada pela Lei nº 3.839, de 25 de setembro de 2026. A legislação prevê 14 titulares e 14 suplentes. Entre as atribuições do conselho estão propor diretrizes para a política municipal de turismo e contribuir com ações que valorizem o patrimônio natural, cultural e histórico de Ji-Paraná.

O secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Luiz Domene, destacou que a retomada do conselho ajuda o município a preparar projetos, buscar investimentos e criar condições para atrair eventos. Segundo ele, o fortalecimento do turismo pode movimentar o comércio e os serviços, além de gerar emprego e renda.

Durante a cerimônia, Camila Schiavinato Canova Lagares, coordenadora de Turismo do Sesc em Rondônia e secretária do Conselho Estadual de Turismo e Hospitalidade de Rondônia (Conetur), ressaltou que o conselho aproxima quem planeja as políticas públicas de quem atende os visitantes no dia a dia. Essa participação permite que as demandas de hotéis, restaurantes, agências de viagens e outros serviços sejam consideradas no planejamento do setor.

A cerimônia contou ainda com a presença do secretário municipal de Desenvolvimento e Assuntos Estratégicos (Semdae), Joaquim Teixeira, que representou o prefeito Affonso Cândido (PL). A retomada do Comtur também contribui para que Ji-Paraná cumpra um dos critérios do Ministério do Turismo para integrar o Mapa do Turismo Brasileiro, que exige a comprovação de um conselho ou fórum municipal de turismo ativo.