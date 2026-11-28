Por Assessoria

Publicada em 28/11/2026 às 08h53

Aos 68 anos, Anaíde Sevilha Eler mostra que nunca é tarde para aprender e buscar novos conhecimentos. Moradora da Linha 192, lado sul, na zona rural de Rolim de Moura, ela participa do Empretec Rural ao lado da neta, Mayume Tomiyoshi Eler. A capacitação é oferecida gratuitamente pela Prefeitura, em parceria com o Sebrae.

Dona Anaíde trabalha com pecuária e cultivo de soja. Ela conta que a decisão de participar do seminário surgiu após o incentivo do filho, que a motivou a aproveitar a oportunidade para adquirir novos conhecimentos e interagir com outras pessoas.

“Tenho 68 anos, sou da Linha 192 e trabalho com pecuária e soja. Resolvi fazer o curso porque meu filho me incentivou. Ele insistiu, falou para eu vir, que seria bom para melhorar e interagir. Daí eu vim”, contou dona Anaíde.

Ao lado da avó durante a formação, a neta Mayume também aproveita a experiência para aprender. Além de acompanhar a avó, ela a auxilia no uso das ferramentas tecnológicas utilizadas durante as atividades.

“Vim acompanhar minha avó no curso e também estou aprendendo”, relatou Mayume de 14 anos.

A história das duas representa a importância da qualificação profissional em diferentes gerações de produtores rurais, mostrando como a experiência adquirida ao longo dos anos pode ser complementada por novos conhecimentos sobre planejamento, organização e administração das atividades no campo.

O Empretec Rural começou na segunda-feira (23) e segue até sábado (28), reunindo 30 produtores do município. Para garantir a participação gratuita, a Prefeitura de Rolim de Moura investiu R$ 50 mil na realização do seminário, desenvolvido por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SEMPLADEGE) e da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI), em parceria com o Sebrae.

Além do aprendizado técnico, a iniciativa promove a troca de experiências entre produtores e valoriza histórias como a de dona Anaíde, que, incentivada pela família, decidiu participar da capacitação e ampliar seus conhecimentos sobre empreendedorismo rural.