Por SINJUR

Publicada em 28/11/2026 às 08h20

André de Souza Coelho foi reeleito presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário do Estado de Rondônia (Sinjur) nesta sexta-feira (27 de novembro de 2026). A Chapa 1, encabeçada por André Coelho, obteve 1.570 votos — mais de 63% do total de votos válidos —, garantindo a continuidade da gestão à frente da entidade para o triênio 2027–2029.

A eleição contou com três chapas disputando a Diretoria Administrativa do sindicato. A Chapa 2, liderada por Gislaine Magalhães Caldeira, ficou em segundo lugar com 697 votos. A Chapa 3, encabeçada por Raquel Correia Lima, obteve 174 votos. Foram registrados ainda 4 votos em branco e 3 votos nulos. O total de votos computados foi de 2.448.

Resultado da eleição do Sinjur — triênio 2027/2029:

Chapa 01 — André de Souza Coelho: 1.570 votos

Chapa 02 — Gislaine Magalhães Caldeira: 697 votos

Chapa 03 — Raquel Correia Lima: 174 votos

Votos em branco: 4

Votos nulos: 3

Total: 2.448 votos

A vitória expressiva reafirma a confiança da categoria no trabalho desenvolvido pela gestão nos últimos anos, marcado por conquistas como a correção dos adicionais de insalubridade e periculosidade garantida pelo STF, a aprovação de crédito suplementar de mais de R$ 22 milhões para a folha do Judiciário, a criação do Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI) e avanços na negociação dos planos de saúde Unimed, que geraram economia de R$ 2,5 milhões anuais à categoria.