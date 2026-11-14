Por MP-RO

Publicada em 28/11/2026 às 08h34

O Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), por meio Centro de Apoio Operacional Unificado (Caop Uni), concluiu a 14ª edição do projeto MP Itinerante, com as atividades na escola Francisco Mignone, em Rio Crespo, nesta sexta-feira (27/11).

A atividade levou atendimento a cinco localidades do Vale Do Jamari: Estrela Azul, Vale do Anari, Palmares do Oeste, Tarilândia e Rio Crespo. Ao todo, mais de cem servidores do Ministério Público e parceiros de várias áreas participaram da mobilização, totalizando em 3542 atendimentos.

O MP Itinerante é um verdadeiro mutirão da cidadania, que chega em localidades mais remotas do estado, democratizando o acesso a serviços essenciais e levando a cidadania em todos os lugares.

A ação contou com uma rede de instituições parceiras que ofereceram assistência em áreas como saúde, educação, meio ambiente, trânsito, segurança pública, direitos da mulher, da criança, do adolescente, da pessoa idosa.

Também foram esclarecidas dúvidas, expedidos documentos, realizadas reuniões, palestras e fiscalizações, entre outras atividades.

Os grupos especializados em segurança pública (Gaesp), educação (Gaeduc), proteção a vítimas (Gaevit), meio ambiente (Gaema), direitos humanos (Gaedh) participaram das atividades fiscalizando, realizando palestras, reuniões e retirando dúvidas dos moradores e lideranças locais.

Parceiro

Além do Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), a ação contou com o apoio de diversos parceiros, que contribuíram de forma significativa para o bom andamento das ações, são eles:

• Cartório de Registro Civil

• Conselho Tutelar

• Defensoria Pública do Estado (DPE)

• Departamento de Estradas e Rodagens (DER)

• Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran)

• Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater)

• Instituto de Identificação Civil e Criminal IICCECF / Polícia Civil (PCRO)

• Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)

• Juntas militares

• Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO)

• Prefeituras e Secretarias Municipais de Vale do Anari, Machadinho do Oeste, Jaru, Rio Crespo, Theobroma.

• Proteção do Consumidor (Procon)

• Receita Federal

• Secretaria de Estado da Educação (Seduc)

• Secretaria de Estado de Finanças (Sefin)

• Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam)

• Sistema Nacional de Emprego Estadual (Sine)

Para o coordenador do MP Itinerante, promotor de Justiça Alan Castiel Barbosa, o balanço da ação é amplamente positivo, resultado direto da integração entre as instituições envolvidas. "O evento foi um grande sucesso e superou nossas expectativas. Esse resultado só foi possível graças à atuação conjunta das instituições parceiras, que foram fundamentais para levarmos atendimento e cidadania à população", destacou o promotor