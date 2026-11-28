Por Assessoria

Publicada em 28/11/2026 às 08h29

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos -Seminsp, segue intensificando os trabalhos de manutenção e recuperação das estradas rurais do município.

Ao longo desta semana, as equipes da Seminsp executam serviços de rebaixamento de morros, cascalhamento, alinhamento de curvas e retirada de pedras em diversos trechos da Linha 615.

As ações são realizadas com maquinário, equipes de servidores e recursos próprios do município, com o objetivo de melhorar as condições de trafegabilidade e garantir mais segurança e comodidade aos moradores e produtores rurais.

O prefeito Jeverson Lima destacou que a melhoria das estradas rurais é um compromisso da gestão municipal com a população do campo. “Estamos priorizando os serviços que contribuem com a organização do fluxo de veículos nas estradas rurais. Nossas equipes estão trabalhando com agilidade para avançar com as melhorias e concluir as operações antes da intensificação do período chuvoso”, concluiu.