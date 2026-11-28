Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/11/2026 às 09h30

Mirin Luiz de Brito foi reeleito presidente do Sindicato dos Servidores Públicos dos Poderes Legislativos do Estado de Rondônia (Sindler) na eleição realizada nesta sexta-feira (27). À frente da chapa “Trabalho com Resultado”, o dirigente seguirá no comando da entidade durante o triênio 2027–2029.

O resultado assegura a continuidade da gestão na representação dos servidores do Legislativo estadual de Rondônia. Além da Diretoria, o processo eleitoral contemplou a escolha dos integrantes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e dos delegados sindicais.

A composição da chapa reúne representantes em diferentes funções na estrutura do sindicato. No Conselho Deliberativo, estão Jorge Luiz Almeida Lemos e João Bosco Pinto Silva. Sandro Francisco Cabral de Brito integra o Conselho Fiscal.

Helga Terceiro de Medeiros Chaves compõe a chapa como delegada na Federação, Damião de Oliveira Figueira como delegado sindical e Geovany Pedraza Freitas como delegado junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (Iperon). Moisés Carvalho da Silva ocupa a quarta suplência da Diretoria.

Com a eleição, o Sindler define sua representação para os próximos três anos, mantendo Mirin Luiz de Brito à frente da entidade e dos trabalhos em defesa dos interesses da categoria.