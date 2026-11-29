Por Viviane Bessa

Publicada em 29/11/2026 às 09h00

A previsão do tempo para este domingo (29) indica predomínio de muitas nuvens e pancadas de chuva em grande parte da Região Norte, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

No Amazonas, o céu fica com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todo o estado. Em Manaus, os termômetros marcam mínima de 25°C e máxima de 33°C. A mesma condição de pancadas de chuva e trovoadas isoladas se estende por todo o território do Acre, onde Rio Branco registra mínima de 25°C e máxima de 35°C.

Em Rondônia, o tempo também permanece nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todas as áreas, e Porto Velho terá mínima de 25°C e máxima de 31°C. Em Roraima, há previsão de pancadas de chuva isoladas na maior parte do estado, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada no extremo norte. Na capital Boa Vista, a temperatura varia entre 27°C e 37°C.

No Pará, o oeste, o sul e o centro terão muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, enquanto o norte e o nordeste do estado ficam apenas com muitas nuvens. Em Belém, a mínima prevista é de 25°C e a máxima chega a 36°C, com possibilidade de chuva isolada.

No Amapá, o tempo fica com muitas nuvens no norte e no centro do estado, havendo possibilidade de chuva isolada no sul e no litoral. Em Macapá, a temperatura varia entre 25°C e 34°C. Já no Tocantins, há muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada em todo o território, e Palmas registra mínima de 24°C e máxima de 34°C, com chuva isolada.