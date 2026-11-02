Deputada Sílvia Cristina destina R$ 360 mil para aquisição de trator destinado a produtores rurais da Linha Zero

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 02/11/2026 às 09h15

Produtores rurais da Linha Zero em Alvorada do Oeste passaram a contar com um trator cabinado de 100 cavalos de potência, adquirido por R$ 360 mil mediante recursos de emenda parlamentar da deputada federal Sílvia Cristina (PP). Conforme a parlamentar, o equipamento deverá contribuir para melhorar as condições de trabalho, ampliar a segurança e atender às necessidades dos agricultores beneficiados.

A destinação do maquinário ocorreu após uma solicitação apresentada pelo vereador Mailson Oliveira. A iniciativa foi direcionada aos trabalhadores rurais da localidade, com o objetivo de oferecer suporte às atividades desenvolvidas no campo.

A entrega contou com a participação do presidente da Associação APROZERO, Moacir Cabral, que acompanhou a disponibilização do equipamento aos produtores. A deputada esteve presente na ocasião e destacou a importância dos investimentos voltados à agricultura familiar.

Também acompanharam a entrega o presidente da Câmara Municipal, Diego, o vereador Geraldo da Vitória e Miralba, coordenadora do Projeto Cidadania Plena, desenvolvido pelo Instituto Federal de Rondônia (IFRO).

Segundo Sílvia Cristina, a aplicação dos recursos integra as ações de seu mandato destinadas ao fortalecimento da produção rural em Rondônia. A parlamentar afirmou que pretende continuar apoiando a agricultura familiar por meio de investimentos direcionados aos produtores e às condições de desenvolvimento das atividades agrícolas.