Cirone Deiró destina R$ 359,3 mil para implantação de projeto de idiomas no IFRO de Cacoal

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 02/11/2026 às 09h00

O Instituto Federal de Rondônia (IFRO), Campus Cacoal, foi contemplado com R$ 359.300,00 destinados à implantação do projeto Idiomas. O recurso foi anunciado pelo deputado estadual Cirone Deiró, do União Brasil, que apresentou a iniciativa como parte de seu trabalho voltado ao fortalecimento da educação no município.

De acordo com o parlamentar, a proposta busca ampliar o acesso ao conhecimento e proporcionar novas oportunidades de qualificação, especialmente para os jovens que se preparam para ingressar no mercado de trabalho.

Ao comentar a destinação dos recursos, Cirone Deiró destacou sua compreensão de que o ensino desempenha papel importante na transformação social e no desenvolvimento. O deputado também afirmou que pretende continuar atuando para fortalecer a educação e ampliar as oportunidades oferecidas à população.

A iniciativa integra as ações defendidas pelo parlamentar na área educacional. Segundo Cirone, o investimento em formação representa uma maneira de contribuir para a preparação dos estudantes diante das exigências profissionais.

O deputado reafirmou ainda seu compromisso com Cacoal e declarou que continuará trabalhando em favor do município, associando a destinação dos recursos à sua atuação parlamentar.