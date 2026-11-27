Por João Rafael Costa

Publicada em 27/11/2026 às 09h21

Palmeiras busca o tetra da Libertadores e São Paulo vence o Remo no Brasileirão

Libertadores - O Palmeiras está de volta onde fez história. No sábado (28), às 16h, a equipe de Abel Ferreira entra em campo no mítico Estádio Centenário, em Montevidéu, para decidir a Libertadores contra o Estudiantes. Foi exatamente neste palco que o Verdão ergueu sua taça mais recente, em 2021, ao bater o Flamengo na prorrogação.

Sede da primeira Copa do Mundo, em 1930, o estádio uruguaio recebeu melhorias especiais para a grande decisão. Já em solo uruguaio, o elenco alviverde treina no CT do Albion e reconhece o gramado antes de buscar o inédito tetracampeonato continental.

Brasileirão - O São Paulo suou a camisa, mas venceu o já rebaixado Remo por 3 a 1 na quinta-feira (26), no Morumbis, pela 37ª rodada do Brasileirão! Calleri abriu o placar na etapa inicial aproveitando falha da defesa paraense, e Gabriel Poveda deixou tudo igual de cabeça logo no início do segundo tempo.

Sem chance matemática de Libertadores, o Tricolor pressionou até o fim e garantiu o triunfo aos 41 minutos, com o jovem Ryan Francisco, antes de Calleri fechar a conta nos acréscimos. Com 48 pontos, em 11º, o time paulista depende só de si contra o Athletico-PR para carimbar vaga na Sul-Americana.

Tabelinha Rondoniense

Campeões da Copa AVV de vôlei, pódio mundial no triatlo e ouro duplo no Jiu-Jitsu.

Vôlei - Vilhena voltou a ser a capital do voleibol rondoniense com a realização da XXI Copa AVV! Organizado pela Associação Vilhenense de Voleibol com apoio da prefeitura local e chancela da FRV, o tradicional torneio reuniu centenas de atletas em quatro ginásios e seis categorias, do Sub-15 ao Adulto.

Dentro de quadra, o domínio foi de Porto Velho: a ACV faturou quatro ouros na base (Sub-15 e Sub-18) e o Ferroviário venceu o Adulto Masculino, enquanto a Artball, de Cacoal, levou o Adulto Feminino. Anfitriã, Vilhena chegou a cinco finais e ficou com cinco pratas, além de emplacar dez nomes nas seleções do campeonato.

Triatlo - Rondônia brilhou no cenário esportivo internacional! O triatleta rondoniense Maicon Romano conquistou duas medalhas inéditas para o estado no Campeonato Mundial Multisports, disputado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Vestindo as cores da seleção brasileira em seu quarto Mundial, ele garantiu o maior feito de sua carreira.

No dia 15 de novembro, Maicon faturou a prata no duathlon standard (corrida e ciclismo) em 2h06min. Cinco dias depois, voltou ao pódio com o bronze no aquathlon (corrida e natação), completando a prova em 39 minutos. De volta a Porto Velho, o atleta celebra a marca histórica antes de iniciar o próximo ciclo.

Jiu-Jitsu - A jovem rondoniense Thayrine Luane brilhou nos tatames paulistas e protagonizou uma maratona vitoriosa neste domingo (22)! A atleta faixa amarela conquistou duas medalhas de ouro no mesmo dia em competições de alto nível técnico em São Paulo. Pela manhã, Thayrine garantiu o primeiro título no Circuito Estadual de Jiu-Jitsu, em Santo André. À tarde, voltou a lutar no Internacional Kids, em Barueri, e mostrou maturidade competitiva nas categorias Infantil e Infantil Juvenil 3 para subir novamente ao topo do pódio, levando duas conquistas históricas para Rondônia!