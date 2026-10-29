Sasha Meneghel anuncia que está grávida

Por IG

Publicada em 29/10/2026 às 15h49

A filha da apresentadora Xuxa Meneghel, Sasha Meneghel, postou em suas redes sociais que está grávida. A novidade foi compartilhada com os fãs na manhã desta quinta-feira (29), em que mostrou cliques do ultrassom do bebê que está a caminho.

Nos registros, João Lucas, de 26 anos, esposo da famosa, aparece beijando a barriga da filha da Rainha dos Baixinhos. Sem escrever qualquer legenda, o casal optou apenas por um coração vermelho para a publicação.

Nos comentários, amigos, fãs e internautas celebraram a novidade e desejaram felicidades à família nesta nova fase, marcada pela expectativa da chegada do primeiro neto ou da primeira neta da apresentadora Xuxa Meneghel.

Nas redes sociais, famosos como Ana Maria Braga, Sabrina Sato, Grazi Massafera e outros fizeram questão de comentar o aumento da família de Sasha.

"Meus amores Sasha e João, estou tão feliz por vocês! Que bênção! Amo vocês! Tô emocionada", disse Sabrina Sato."Que coisa mais maravilhosa!

Parabéns, família linda! Muito amor, saúde e alegrias para vocês", comentou Ana Maria Braga."Gente só penso na felicidade da Xuxa" Parabéns, Sasha e João", pontuou Maya Massafera.

Ao celebrar a chegada dos seus 26 anos, em junho, João Lucas deixou o público desconfiado com um vídeo de sua festa de aniversário. Na ocasião, ele mostrava um momento de descontração e carinho com sua esposa, Sasha Meneghel, o que acabou dando início a uma onda de boatos sobre uma suposta gravidez da filha de Xuxa.

No registro que viralizou, o casal aparece visivelmente apaixonado. Após o "parabéns pra você", João Lucas sela o momento especial com um beijo em Sasha Meneghel, deixando os convidados encantados.

O ponto alto veio logo depois, na hora em que o cantor foi apagar as velinhas: ele posicionou a mão sobre a barriga da modelo, um gesto que foi imediatamente interpretado pelos fãs como um anúncio de que o primeiro filho do casal estaria a caminho.

Na época, o cantor negou que estivesse esperando um bebê e explicou que tudo não passou de um desejo pessoal feito no momento do sopro da vela. "Sasha não está grávida, foi apenas uma brincadeira de pedido ao assoprar a vela do bolo", declarou o artista.

Sasha e João Lucas

Sasha é filha de Xuxa Meneghel com o ator Luciano Szafir. Ela é casada com o cantor e compositor João Lucas. Os dois oficializaram a união civil em maio de 2021, além de uma celebração religiosa em maio de 2002.

Bastante discretos em relação à vida pessoal, Sasha e João, às vezes, postam os momentos juntos nas redes sociais. Agora, ambos demonstraram muita alegria com a chegada do primeiro filho.