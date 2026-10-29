Prefeitura de Porto Velho abre inscrições para concurso do IPAM nesta segunda (2)

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 29/10/2026 às 16h36

A Prefeitura de Porto Velho publicou o edital do concurso público do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município (IPAM), que oferece oportunidades para candidatos com formação de níveis médio e superior. A seleção busca ampliar o quadro de profissionais responsáveis pelos serviços de previdência e assistência à saúde dos servidores municipais.

De acordo com as informações divulgadas sobre o edital, as inscrições estão previstas para começar em 3 de novembro e seguem até 7 de dezembro de 2026. O concurso será organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE), responsável pelas inscrições e pela aplicação das provas.

As oportunidades contemplam cargos de Técnico Autárquico, nas áreas Administrativa e de Informática, e de Analista Autárquico, em diferentes especialidades. A seleção prevê 70 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, conforme as informações mais recentes sobre o certame.

As provas objetivas estão previstas para 21 de fevereiro de 2027, para os candidatos de nível médio, e 28 de fevereiro, para os de nível superior.

Os salários iniciais informados variam de R$ 3 mil a R$ 5 mil, conforme o cargo. Os candidatos devem consultar o edital para verificar os requisitos de escolaridade, as atribuições, o conteúdo das provas e as demais condições de participação.

Léo Moraes afirma que o concurso do IPAM amplia oportunidades no serviço público municipal

O prefeito Léo Moraes destacou a importância do concurso para ampliar as oportunidades de ingresso no serviço público municipal.

“Desejo boa sorte para todos os cidadãos que irão participar do certame. Agora é a vez do IPAM, um órgão de extrema importância e que está com as portas abertas para novos servidores. Estamos escrevendo uma nova história para a nossa capital, que ficou por anos sem abrir concurso na prefeitura”, disse Léo Moraes.

A seleção permitirá o ingresso de profissionais em diferentes áreas do instituto, conforme a classificação dos candidatos e as regras previstas no edital. As novas contratações deverão contribuir para a continuidade dos serviços prestados aos servidores ativos, aposentados e pensionistas do município.

COMO SE INSCREVER

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora, o IBADE.

Os interessados devem acessar a página oficial do concurso, ler atentamente o edital, escolher o cargo pretendido e preencher o formulário de inscrição. Também é necessário observar os prazos e as condições de pagamento da taxa, conforme as orientações estabelecidas pela organizadora.

Com a publicação do edital do IPAM, a Prefeitura de Porto Velho passa a contar com três concursos públicos em andamento, considerando também as seleções das secretarias municipais de Saúde (Semusa) e Educação (Semed).

CONFIRA O EDITAL.