Maratona de Inovação no setor público antecede a programação da terceira edição do Conexão Tech.RO

Por Beatriz Galvão

Publicada em 29/10/2026 às 16h38

Antecedendo o Conexão Tech.RO 2026, o governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), deu início, nesta quarta-feira (28), ao Hackathon [é uma maratona de programação e inovação], iniciativa que reúne estudantes de instituições de ensino superior de Porto Velho em uma competição voltada ao desenvolvimento de soluções tecnológicas para desafios da administração pública.

A atividade antecede a programação oficial da terceira edição do Conexão Tech.RO, que será realizada de 3 a 5 de novembro, num Centro Universitário, na capital. Ao todo, sete equipes participam da competição, representando instituições, como: o Instituto Federal de Rondônia (IFRO), campus Calama, dois Centros Universitários privados, na capital e a Universidade Federal de Rondônia (Unir), campus Porto Velho.

Durante a maratona, os participantes têm cinco dias para construir propostas aos desafios apresentados pela Setic. A etapa final e a apresentação das soluções acontecem no dia 3 de novembro, no primeiro dia do Conexão Tech.RO.

INCENTIVO AOS NOVOS TALENTOS

Para o superintendente da Setic, Delner Freire, o Hackathon amplia a relação entre o estado e os futuros profissionais da área. “O Hackathon é uma forma de aproximar o governo da comunidade acadêmica e valorizar os novos talentos. Muitos profissionais que, hoje, atuam na Setic começaram como estagiários. Queremos ouvir esses estudantes, conhecer suas ideias e identificar soluções tecnológicas reais para os desafios de Rondônia”, pontuou.

A responsável pelo produto da Setic e organizadora do evento, Bruna Dávila ressaltou o impacto da experiência na formação dos participantes. “Os hackathons conectam os estudantes ao mercado para além da sala de aula, estimulando o trabalho em equipe e a inovação. Além de fomentar eventos de tecnologia na Região Norte, onde essas oportunidades ainda são mais escassas. A experiência consolida o portfólio e abre portas para a carreira desses jovens”.

CONEXÃO TECH.RO 2026

A terceira edição do Conexão Tech.RO acontece nos dias 3, 4 e 5 de novembro, em Porto Velho, com uma programação que reúne palestras, oficinas, workshops e outras atividades relacionadas à tecnologia, à inovação e às suas aplicações em diferentes áreas do conhecimento.

Além de temas como inteligência artificial, cibersegurança, redes e desenvolvimento de sistemas, o evento também aborda assuntos relacionados ao Direito, saúde, sustentabilidade, carreira e mercado de trabalho.

As inscrições são gratuitas e limitadas. A programação completa e as inscrições estão na página do evento: conexaotech.ro.gov.br.