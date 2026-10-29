Tribunal Pleno do TRT-14 aprova Planejamento Estratégico Participativo 2027–2032

Por CCOM/TRT-14

Publicada em 29/10/2026 às 16h53

A Corte do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) aprovou, por unanimidade, o Plano Estratégico Participativo (PEP) para o período de 2027 a 2032. A decisão foi tomada pelo Tribunal Pleno, em sessão administrativa realizada no dia 27 de outubro, e formalizada pela Resolução Administrativa nº 119/2026.

A aprovação, ainda em novembro de 2026, permite que o TRT-14 inicie o novo ciclo estratégico em 1º de janeiro de 2027, com diretrizes, objetivos, metas e prioridades previamente estabelecidos, assegurando a continuidade da gestão administrativa com estratégia institucional.

O documento está alinhado aos macrodesafios da Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2027–2032, estabelecida pela Resolução nº 692/2026 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do CSJT e do TST. Entre as prioridades estão o aprimoramento da prestação jurisdicional, a valorização das pessoas, a inovação tecnológica, a sustentabilidade, a inclusão e a acessibilidade, considerando as particularidades territoriais e sociais de Rondônia e do Acre.

O novo plano é resultado de um processo de construção coletiva iniciado em 2025 com a escuta ativa e por meio do projeto INOVA-14, que envolveu magistrados(as), servidores(as) e gestores(as) na definição das prioridades institucionais para os próximos seis anos.

Na mensagem de apresentação do documento, o presidente do TRT-14, o desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, destaca a importância da participação coletiva. “A força deste plano provém da pluralidade de vozes que lhe conferiram substância e propósito. Por meio do projeto INOVA-14, promovemos uma escuta ativa e descentralizada nos polos regionais de Porto Velho, Rio Branco e Cone Sul, reunindo experiências, percepções e propostas de magistrados(as) e servidores(as)”, afirma.

INOVA-14: diálogo e construção coletiva

A elaboração do planejamento adotou uma metodologia inovadora baseada na escuta ativa, no diagnóstico institucional e na construção colaborativa de soluções, valorizando a experiência de quem atua diariamente nas unidades judiciais e administrativas.



Ao longo de 2026, foram realizadas quatro oficinas presenciais e integrativas em diferentes regiões da jurisdição do Tribunal. A primeira ocorreu em 15 de maio, em Porto Velho (RO), com discussões sobre pessoas, orçamento e estrutura, comunicação e tecnologia.



A segunda oficina foi realizada em 25 de junho, em Rio Branco (AC), reunindo representantes das unidades acreanas para identificar demandas e propostas relacionadas às particularidades da região. Em 23 de julho, em Ji-Paraná (RO), a terceira etapa aprofundou debates sobre distribuição da força de trabalho, organização dos serviços e melhorias nos processos institucionais.



O ciclo foi concluído em 10 de setembro, na capital rondoniense, com a 4ª Oficina Ampliada do INOVA-14, que reuniu mais de 230 participantes de unidades de Rondônia e do Acre. Organizados em 12 equipes, os participantes discutiram a missão, a visão de futuro e os valores institucionais, além dos 12 macrodesafios do Poder Judiciário.



Sob a facilitação e coordenação do presidente des Ilson Pequeno e do vice e corregedor des Carlos Augusto Lôbo, as contribuições foram sistematizadas pela Secretaria de Governança e Gestão Estratégica com o auxílio do secretário-geral da Presidência, João Bosco Miranda, quais subsidiaram a elaboração do Mapa Estratégico 2027/32.



Alinhamento ao planejamento nacional da Justiça do Trabalho

A aprovação do Plano Estratégico regional também considera as discussões nacionais sobre o futuro da Justiça do Trabalho. No dia 21 de outubro, o presidente e o vice-presidente e corregedor do TRT-14, desembargadores Ilson Alves Pequeno Junior e Carlos Augusto Gomes Lôbo, participaram de uma oficina de inovação realizada no Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília (DF), que reuniu presidentes e corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho.



O encontro abordou desafios como as transformações no mundo do trabalho, a efetividade da execução das decisões judiciais, a gestão de precedentes e a segurança jurídica. As propostas apresentadas contribuirão para a elaboração do Planejamento Estratégico da Justiça do Trabalho 2027–2032, coordenado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).



Como o planejamento nacional do segmento ainda está em elaboração, a Resolução Administrativa nº 119/2026 prevê que, após sua aprovação, o TRT-14 realizará uma análise técnica para identificar eventuais necessidades de adequação do plano regional às novas diretrizes, preservando a continuidade das ações institucionais.



A execução do PEP 2027–2032 será acompanhada por indicadores, metas e Reuniões de Análise da Estratégia (RAEs), realizadas, no mínimo, a cada quatro meses, para avaliar resultados e orientar os ajustes necessários.



Com isso, o TRT-14 inicia 2027 com um novo planejamento estratégico aprovado, construído por seu capital humano e com a facilitação e mentoria de sua prata da casa, magistrados(as) e servidores(as) que conhecem a cultura organizacional, traduzindo de forma participativa e alinhado à Estratégia Nacional do Poder Judiciário, mantendo o compromisso com uma Justiça do Trabalho cada vez mais eficiente, acessível e inovadora.