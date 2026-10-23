TCU aponta pavimentação da BR-319 como prioridade e prevê R$ 44 milhões para concluir trecho até 2027

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/10/2026 às 11h18

O Tribunal de Contas da União (TCU) incluiu a pavimentação de um trecho remanescente da BR-319, rodovia que liga Porto Velho a Manaus, entre dez obras rodoviárias prioritárias para receber recursos federais. Segundo o levantamento, são necessários R$ 44 milhões para concluir o empreendimento entre a capital amazonense e a divisa com Rondônia até o fim de 2027.

A lista foi apresentada na sessão plenária de quarta-feira (21) e encaminhada ao presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO). A indicação busca orientar a alocação de verbas no Orçamento para permitir a conclusão das obras, todas sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

O empreendimento na BR-319 aparece na sequência do acesso à ponte internacional de Porto Murtinho, na BR-267, em Mato Grosso do Sul, que demanda quase R$ 280 milhões, e da ponte sobre o Rio Xingu, na BR-230, no Pará, que necessita de mais de R$ 67 milhões. Juntas, as dez obras selecionadas precisam de aproximadamente R$ 520 milhões.

A recomendação faz parte do Fiscobras 2026, plano anual de fiscalização de obras públicas do TCU, que completa 30 anos. Para definir as prioridades, o tribunal considerou aspectos como impedimentos à retomada, qualidade e maturidade de cada empreendimento. A inclusão na lista não significa que os recursos já estejam assegurados.

O comunicado do TCU não informa a extensão nem os quilômetros correspondentes à intervenção na BR-319. O valor de R$ 44 milhões e o horizonte de conclusão até 2027 referem-se ao trecho selecionado pelo tribunal, sem indicação de que contemplem a pavimentação de toda a ligação entre Porto Velho e Manaus.