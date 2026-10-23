Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (23)

A dois dias das eleições gerais de domingo (25), os candidatos à presidência da República Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva participam de debate na TV Globo, na noite desta sexta-feira (23).
Flávio Bolsonaro (PL)
Sem agenda pública durante o dia, candidato participa do último debate televisivo antes do segundo turno, nos estúdios da Rede Globo, no Rio de Janeiro.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Candidato à reeleição também não tem agenda durante o dia e vai ao Rio para o debate, que tem previsão de início às 21h20.
A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue alternância diária.
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