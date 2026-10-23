Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (23)

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 23/10/2026 às 11h50

A dois dias das eleições gerais de domingo (25), os candidatos à presidência da República Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva participam de debate na TV Globo, na noite desta sexta-feira (23).

Flávio Bolsonaro (PL)

Sem agenda pública durante o dia, candidato participa do último debate televisivo antes do segundo turno, nos estúdios da Rede Globo, no Rio de Janeiro.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Candidato à reeleição também não tem agenda durante o dia e vai ao Rio para o debate, que tem previsão de início às 21h20.

A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue alternância diária.