Prefeitura de  Porto Velho alerta para descarte irregular de lixo com a chegada do período chuvoso

Por Jhon Silva

Publicada em 23/10/2026 às 11h44

Com a aproximação do período chuvoso em Porto Velho, a Prefeitura chama a atenção da população para a importância do descarte correto do lixo. Embora as chuvas ainda sejam amenas, o acúmulo de resíduos nas ruas, bueiros e canais pode dificultar o escoamento da água e provocar alagamentos em diferentes pontos da capital.

Por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), a Prefeitura mantém serviços preventivos de limpeza de ruas, bocas de lobo, canais e igarapés, além da manutenção dos ecobueiros, estruturas que ajudam a impedir a entrada de resíduos na rede de drenagem.

Os dados do Limpômetro, ferramenta que acompanha os serviços de limpeza urbana, demonstram a dimensão do trabalho realizado no município: 149.475 toneladas de materiais recolhidos, 19.535 quilômetros de ruas limpas, 23.812 metros de canais limpos e 2.592 serviços de limpeza de bocas de lobo. As ações buscam preparar a cidade para o aumento das chuvas nos próximos meses.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância da participação da população na prevenção de alagamentos e na conservação dos espaços públicos.

“A Prefeitura está trabalhando para preparar Porto Velho para o período de chuvas, com limpeza de bueiros, ruas e canais. Mas precisamos que cada morador faça sua parte. O lixo descartado de forma irregular pode acabar provocando alagamentos e prejudicando toda a comunidade”.

O descarte inadequado de resíduos pode comprometer os serviços de limpeza realizados pela Prefeitura, especialmente quando o lixo é levado pela chuva até os bueiros e canais. Por isso, a colaboração dos moradores é fundamental para manter essas estruturas livres de obstruções.

O secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, explicou que os trabalhos preventivos buscam melhorar o funcionamento da rede de drenagem antes da intensificação das chuvas.

“Estamos antecipando os serviços de limpeza para melhorar o escoamento da água quando as chuvas ficarem mais intensas. Mas é importante que a população não jogue lixo nas ruas, porque até uma chuva mais fraca pode causar alagamentos quando os bueiros estão obstruídos”.

A retirada dos resíduos acumulados facilita a passagem da água e contribui para reduzir os riscos de alagamentos. A manutenção desses locais é especialmente necessária durante o período chuvoso, quando o volume de água pode aumentar rapidamente.

A orientação é não jogar lixo nas vias públicas, evitar o descarte de entulho em terrenos e canais e respeitar os dias da coleta. Com a chegada do período chuvoso, essas atitudes ajudam a preservar a limpeza dos espaços públicos e a prevenir transtornos à população.