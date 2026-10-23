Farmapub permite consultar medicamentos disponíveis nas unidades de saúde de Porto Velho
Por Jhon Silva
Publicada em 23/10/2026 às 11h39
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Antes de sair de casa, os moradores de Porto Velho podem consultar quais medicamentos estão disponíveis gratuitamente nas farmácias da rede municipal de saúde. O serviço é oferecido pelo Farmapub, ferramenta digital da Prefeitura que permite verificar os estoques das unidades e localizar onde o medicamento desejado pode ser encontrado.

Disponível pela plataforma PVH+, o sistema permite consultar informações sobre a disponibilidade de medicamentos em tempo real. A pesquisa pode ser realizada pelo nome genérico do medicamento, com indicação da quantidade registrada em estoque e das unidades que possuem o produto.

A ferramenta também permite consultar a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume), que reúne os medicamentos padronizados e disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no município.

PRATICIDADE PARA A POPULAÇÃO

A consulta antecipada ajuda os pacientes a planejar a retirada dos medicamentos, reduz o tempo gasto na procura pelos produtos e evita deslocamentos até unidades onde o item não está disponível.

Para o prefeito Léo Moraes, a utilização da tecnologia contribui para facilitar o acesso da população às informações sobre os serviços municipais de saúde.

“Nosso objetivo é usar a inovação para facilitar a vida da população, garantindo mais transparência, agilidade e qualidade no atendimento da saúde municipal”.

Com o Farmapub, os moradores podem verificar a disponibilidade dos medicamentos antes de procurar uma unidade de saúde. A consulta permite identificar os locais onde o produto está registrado em estoque e planejar o deslocamento até a farmácia.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, explicou que o serviço facilita o acesso às informações da assistência farmacêutica.

“O Farmapub aproxima o cidadão da informação e facilita o acesso aos medicamentos disponíveis na rede municipal, oferecendo mais comodidade e eficiência no atendimento”.

Além de informar a disponibilidade dos produtos, a ferramenta reúne dados sobre as farmácias municipais, facilitando a localização das unidades e a consulta aos medicamentos oferecidos pela rede pública.

COMO CONSULTAR OS MEDICAMENTOS

O acesso ao Farmapub é gratuito e pode ser realizado diretamente pelo endereço:

https://farmapub.portovelho.ro.gov.br/

A população também pode utilizar o portal PVH+ ou o aplicativo disponível para Android e iOS.

Para realizar a consulta, basta pesquisar o nome genérico do medicamento e verificar as unidades de saúde que apresentam disponibilidade. O sistema informa a quantidade registrada em estoque e a localização da farmácia.

Para retirar os medicamentos, o paciente deve apresentar a receita médica e o Cartão SUS, conforme as orientações da assistência farmacêutica municipal.

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