Intervenções de drenagem são realizadas na Avenida Guaporé

Por Letícia Regis

Publicada em 23/10/2026 às 11h34

A melhoria da infraestrutura urbana passa por serviços que, muitas vezes, não são percebidos por quem circula pelas ruas, mas que são fundamentais para o funcionamento da cidade. No bairro Lagoa, a Prefeitura de Porto Velho iniciou, nesta quinta-feira (22), intervenções de drenagem na avenida Guaporé, com serviços de limpeza de canais e instalação de manilhas.

As ações são executadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) e fazem parte dos trabalhos voltados à melhoria das condições de drenagem do município. A limpeza dos canais contribui para facilitar o escoamento da água, enquanto as manilhas permitem conduzir a água da chuva pelo sistema de drenagem, conforme as necessidades do local.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destaca a importância de investir em infraestrutura para atender às necessidades da população e promover melhorias nos bairros.

“Investir em drenagem é cuidar da cidade e das pessoas que vivem nela. São serviços importantes para melhorar a infraestrutura, contribuir para o escoamento da água e preparar Porto Velho para crescer com mais organização e qualidade de vida para a população”.

As intervenções buscam melhorar o funcionamento da rede de drenagem, especialmente durante o período chuvoso, quando o acúmulo de água pode dificultar a circulação de moradores e motoristas.

O secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, ressalta que a execução desses serviços é necessária para o funcionamento adequado da rede de drenagem e a conservação da infraestrutura urbana.

“Os trabalhos de limpeza de canal e assentamento de manilhas são importantes para melhorar o sistema de drenagem. Nosso objetivo é atuar nos pontos que precisam de intervenção, garantindo melhores condições de escoamento da água e contribuindo para a conservação da infraestrutura dos bairros”.

A limpeza dos canais e a instalação das manilhas fazem parte das intervenções de manutenção da rede de drenagem, com serviços direcionados aos pontos que necessitam de melhorias para facilitar a passagem da água.

Os trabalhos na avenida Guaporé integram as ações de manutenção da infraestrutura urbana realizadas pela Seinfra, com o objetivo de melhorar as condições de drenagem no bairro Lagoa.