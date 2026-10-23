Sistema do Cadastro Único terá interrupção temporária nesta sexta-feira (23)

Por Adaides Batista

Publicada em 23/10/2026 às 12h02

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), informa que o sistema do Cadastro Único ficará temporariamente indisponível nesta sexta-feira (23 de outubro), em razão de manutenção técnica. A previsão informada pela secretaria é de que os atendimentos sejam retomados na segunda-feira (26).

A interrupção afetará os serviços realizados na Central do Cadastro Único, em todos os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e nos demais polos que dependem do sistema. Durante esse período, não será possível realizar cadastros, atualizações e outros procedimentos que necessitem de acesso à plataforma.

O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância de informar a população sobre a suspensão temporária, para que os usuários possam se planejar e evitar deslocamentos desnecessários.

“Nosso compromisso é garantir que a população tenha acesso à informação e possa se organizar. Essa manutenção é necessária para o funcionamento adequado do sistema. Assim que o serviço estiver novamente disponível, os atendimentos serão retomados normalmente”, afirmou o prefeito.

Durante a interrupção, os moradores que precisam realizar procedimentos no Cadastro Único devem evitar deslocamentos até as unidades para esses serviços. A orientação é aguardar a retomada do sistema, prevista para segunda-feira (26).

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, também recomendou que as famílias acompanhem a situação de seus cadastros e observem os prazos para evitar dificuldades no acesso aos programas sociais.

“A orientação da Semias é que as famílias mantenham seus dados atualizados e fiquem atentas aos prazos do Cadastro Único. Dessa forma, podem prevenir pendências e preservar o acesso aos programas e benefícios sociais vinculados ao cadastro”, enfatizou o secretário.

A atualização dos dados cadastrais é importante para as famílias que utilizam o Cadastro Único no acesso a programas sociais. Os procedimentos que dependem do sistema poderão ser realizados após o restabelecimento do atendimento.

O gerente do Cadastro Único da Semias, Clóvis Henrique da Silva, orientou os usuários a ficarem atentos aos prazos e à programação dos serviços.

“É importante que os usuários fiquem atentos aos prazos e organizem seus atendimentos com antecedência. A interrupção é temporária e, após a manutenção, os serviços serão retomados normalmente”, orientou o gerente.

A Central do Cadastro Único reforça que os moradores devem acompanhar as informações divulgadas pela Semias e verificar a disponibilidade do sistema antes de procurar atendimento.

A previsão é que os serviços sejam retomados na segunda-feira (26 de outubro), na Central do Cadastro Único, nos Cras e nos demais polos de atendimento que utilizam a plataforma.