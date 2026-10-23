Energisa alerta para riscos das queimadas próximas à rede elétrica e reforça orientações de segurança em Rondônia

Por Mauro da Silva Azevedo Junior

Publicada em 23/10/2026 às 11h55

As queimadas próximas à rede elétrica representam uma ameaça à segurança da população e ao fornecimento de energia em Rondônia. Além da destruição ambiental, as chamas podem atingir postes, cabos e outros equipamentos elétricos, provocando interrupções no serviço, prejuízos e até acidentes graves. Diante dos riscos associados às condições climáticas, a Energisa Rondônia reforça o alerta para a importância da prevenção.

Somente em 2025, a distribuidora registrou 45 ocorrências de interrupção no fornecimento de energia provocadas por queimadas, que afetaram cerca de 16 mil clientes em diferentes regiões do estado. Em 2026, entre janeiro e setembro, já foram contabilizadas mais de 30 ocorrências.

O cenário exige atenção, especialmente diante da possibilidade de intensificação do fenômeno El Niño, que pode favorecer períodos de calor intenso e redução das chuvas em partes da Amazônia. Associadas à vegetação seca e aos ventos fortes, essas condições podem facilitar a propagação de incêndios, aumentando os riscos para comunidades e para a infraestrutura elétrica.

Segundo a coordenadora de Segurança da Energisa Rondônia, Jucilene Dias, o fogo pode se espalhar rapidamente e atingir estruturas essenciais para o fornecimento de energia, colocando em risco não apenas quem está próximo às chamas, mas também os profissionais que atuam nas ocorrências.

“As queimadas podem provocar consequências graves. Além de ameaçar vidas e destruir a vegetação, o fogo pode danificar postes, romper cabos e causar interrupções no fornecimento de energia, afetando residências, comércios e serviços essenciais. A prevenção é fundamental para evitar essas situações”, alerta.

Saiba como evitar acidentes e proteger a rede elétrica

A Energisa reforça algumas orientações importantes para prevenir incêndios e garantir a segurança da população:

Não utilize fogo para limpeza de terrenos, formação de pastagens ou preparo de áreas para plantio;

Evite fogueiras e queimadas próximas a postes, transformadores e linhas de energia;

Nunca descarte pontas de cigarro às margens de rodovias, terrenos ou áreas de vegetação;

Respeite as faixas de segurança da rede elétrica e não realize podas ou intervenções próximas aos cabos;

Ao identificar incêndios próximos à rede elétrica, mantenha distância e nunca tente combater as chamas em contato com equipamentos elétricos.

Em caso de incêndio, a população deve acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193. Se o fogo estiver próximo à rede elétrica, a Energisa também deve ser comunicada pelos canais oficiais: WhatsApp Gisa (69) 99358-9673 ou telefone 0800 647 0120.