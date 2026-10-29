Seminário da Prefeitura orienta gestores escolares sobre proteção de dados de estudantes

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 29/10/2026 às 17h01

A Prefeitura de Porto Velho promoveu, nesta quinta-feira (29), o 1º Seminário de Privacidade e Proteção de Dados para as Escolas Municipais, no Teatro Banzeiros. A iniciativa reuniu profissionais da educação para conhecer princípios e orientações sobre a proteção de dados pessoais de estudantes e servidores da rede municipal de ensino.

A programação contou com painéis, debates e palestras voltados à aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no ambiente escolar. Entre os assuntos abordados estavam as diferenças entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis, os cuidados necessários no uso dessas informações e as situações em que a legislação deve ser observada.

O encontro reuniu profissionais de escolas da área urbana, da zona rural e dos distritos de Porto Velho. Entre os participantes estava Ediane Lopes, diretora da Escola Progresso, localizada no setor chacareiro, que destacou a importância de estabelecer orientações comuns para lidar com situações relacionadas à privacidade dos estudantes.

“Diante da questão da internet, que já é uma realidade no dia a dia das nossas escolas, e também de filhos de pais separados, entre uma série de situações, é muito importante que a gente fique alinhada em um padrão de ação. A Prefeitura de Porto Velho está de parabéns”, disse Ediane Lopes.

Secretário César Marini destaca a importância da LGPD na proteção dos dados de estudantes

Situações que envolvem o compartilhamento de informações escolares, o acesso a dados dos alunos e os cuidados com a privacidade exigem atenção dos profissionais. A capacitação contribui para que as equipes compreendam melhor suas responsabilidades e saibam como proceder no tratamento dessas informações.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de oferecer oportunidades de qualificação aos servidores municipais, especialmente em assuntos relacionados à segurança e à proteção das crianças.

“Esse seminário é uma oportunidade para que nossos professores e gestores da Educação se alinhem em um procedimento voltado para proteger as crianças que estudam na rede municipal. Isso é muito importante e aponta para a seriedade e o compromisso do trabalho desenvolvido em Porto Velho”, falou Léo Moraes.

A proteção de dados no ambiente escolar envolve cuidados com informações utilizadas nas atividades administrativas e pedagógicas. O tratamento adequado desses registros contribui para preservar a privacidade dos estudantes e de suas famílias, além de orientar o trabalho dos profissionais responsáveis.

Seminário orienta profissionais da educação sobre proteção de dados nas escolas municipais

O secretário municipal de Tecnologia e Informação, César Marini, explicou que o seminário permitiu aos participantes conhecer os fundamentos da LGPD, suas situações de aplicação e as diferenças entre os tipos de dados pessoais.

“Esse evento vai qualificar o nosso corpo técnico educacional para lidar com a gestão dos dados sigilosos de nossas crianças. Iniciativas dessa natureza são, por muitas vezes, esquecidas por gestores públicos, e a Prefeitura de Porto Velho está atenta a esse ponto”, disse César Marini.

A distinção entre dados pessoais e dados sensíveis é importante para orientar os cuidados adotados pelas escolas. Informações como nome e identificação dos estudantes são dados pessoais, enquanto registros relacionados à saúde, por exemplo, podem exigir proteção específica por serem classificados como dados sensíveis.

Ao final do seminário, foram entregues certificados aos palestrantes, moderadores e painelistas, além de menções honrosas.

A iniciativa contribuiu para ampliar o conhecimento dos profissionais sobre a proteção de informações no ambiente escolar, especialmente diante do uso crescente de recursos digitais e da necessidade de preservar a privacidade de crianças, adolescentes e servidores da rede municipal.