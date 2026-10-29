Jean Oliveira e diretor-geral do DER acompanham obra na Serra do Pialopes em Alta Floresta

Por Ricardo Barros

Publicada em 29/10/2026 às 16h49

Obra de pavimentação da Serra do Pialopes, na RO-135, em Alta Floresta d’Oeste (Foto: Luccas Oliveira | Assessoria Parlamentar)

A obra de pavimentação da Serra do Pialopes, na RO-135, em Alta Floresta d’Oeste, avança com os serviços de terraplanagem em um trecho de 1.750 metros. O deputado estadual Jean Oliveira (PRD), acompanhou os trabalhos ao lado do diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER-RO), Diego Muniz, que confirmou que o trecho receberá asfalto em breve.



Executada pelo Governo de Rondônia, por meio da 5ª Regional do DER-RO, em parceria com os produtores rurais, a obra atende a uma indicação de Jean Oliveira, responsável pela intermediação da demanda junto ao Executivo estadual. A iniciativa também contou com a solicitação e o apoio dos vereadores Álvaro Bueno e Tia Fia, que somaram esforços à comunidade para viabilizar a melhoria.



A pavimentação busca oferecer mais segurança aos usuários da rodovia, facilitar o acesso às propriedades e melhorar as condições de transporte da produção agropecuária. A participação dos produtores rurais na parceria reforça o envolvimento da comunidade na realização de uma obra aguardada por quem vive e trabalha na região.





Obras são executadas pelo Governo de Rondônia



Jean Oliveira destacou essa união de esforços e agradeceu ao governador Marcos Rocha, aos representantes municipais e às equipes do DER responsáveis pelos serviços. “Essa obra está sendo construída com a participação de quem conhece de perto a necessidade da nossa região. Quero agradecer aos produtores rurais, que são parceiros nessa realização, ao governador Marcos Rocha por atender nossa indicação e ao diretor Diego Muniz pelo acompanhamento. Meu reconhecimento também a todos os servidores do DER que estão empenhados no trabalho. Cada profissional tem uma contribuição importante para que esse asfalto chegue à população”, ressaltou o deputado.



O parlamentar também reconheceu a atuação dos vereadores Álvaro Bueno e Tia Fia na apresentação do pedido e no apoio à iniciativa. “Os vereadores Álvaro Bueno e Tia Fia trouxeram essa solicitação e somaram forças conosco e com os produtores. Fizemos a intermediação junto ao governo porque sabemos o que essa estrada representa para as famílias. São pessoas que precisam se deslocar, transportar sua produção e chegar com segurança ao seu destino”, afirmou Jean Oliveira.



Durante a visita, Diego Muniz confirmou que a pavimentação asfáltica será a próxima etapa após a preparação do trecho. A previsão anunciada é de que o asfalto chegue em breve, sem uma data específica informada para o início da aplicação.

Deputado estadual Jean Oliveira (PRD) acompanhando as obras



O vereador Álvaro Bueno ressaltou a importância da parceria com os produtores e agradeceu ao deputado pela atuação junto ao governo estadual. “Apresentamos essa solicitação porque sabemos da importância da Serra do Pialopes para o nosso município. Agradeço ao deputado Jean Oliveira por acolher o pedido e trabalhar para que a obra se tornasse realidade. O apoio dos produtores rurais nessa parceria também merece reconhecimento. É uma conquista que está sendo construída com a participação de todos”, declarou.



A vereadora Tia Fia destacou que o andamento dos serviços representa uma resposta à mobilização da comunidade. “Essa obra é muito esperada pelas famílias da região. Solicitamos essa melhoria e buscamos o apoio do deputado Jean Oliveira, que levou a demanda ao governo e ajudou a abrir esse caminho. Agradecemos ao deputado, aos produtores parceiros e às equipes do DER que estão trabalhando para entregar uma estrada melhor à população”, afirmou.



O vereador Adelmo Garcia, conhecido como Nenão, também reconheceu a importância da intervenção. “Quem passa pela Serra do Pialopes sabe a diferença que esse asfalto vai fazer. Agradeço ao deputado Jean Oliveira pelo empenho, ao governador Marcos Rocha e a todos que estão contribuindo para a execução da obra. Essa parceria com os produtores mostra a força da comunidade quando existe um objetivo em comum”, ressaltou.

A pavimentação busca oferecer mais segurança aos usuários da rodovia

Com a terraplanagem em andamento, a obra avança na preparação dos 1.750 metros que receberão pavimentação. A melhoria deverá beneficiar o deslocamento dos moradores e o transporte da produção rural, atendendo a uma demanda importante de Alta Floresta d’Oeste.



Foto: Luccas Oliveira |