Mulheres perdem espaço político, homens são maioria na Assembleia, Senado e prefeituras; Elas têm 51,16% do eleitorado estadual

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 29/10/2026 às 14h00

Mulheres – A maioria do eleitorado de Rondônia é composto de mulheres (51,16%), mas a superioridade não se reflete na votação, na escolha dos representantes aos cargos executivos e legislativos. O Estado tem 52 municípios e mais de 1,2 milhão de eleitores estavam em condições de votar nas eleições gerais deste ano. Nas eleições municipais de 2024 somente três mulheres tiveram sucesso nas urnas na disputa pelas prefeituras. 50% a menos que nas eleições de 2020, quando foram eleitas seis mulheres. Nas eleições de 2024, Carla Redano (União) foi reeleita em Ariquemes, e em Pimenteiras do Oeste, Valéria Garcia (União) também se reelegeu. Em Pimenta Bueno a professora Marcilene Rodrigues (Podemos) foi eleita para um primeiro mandato. Nos demais municípios foram reeleitos e eleitos homens. A reeleição de Carla Redano em Ariquemes foi difícil, pois tinha como adversária uma mulher, a empresária Marlei Mezzomo (PP). A diferença foi de apenas 82 votos, mas demonstrou que o município tem forte representatividade feminina.

Mulheres II – Valéria Garcia, de Pimenteiras. Valéria foi reeleita com uma votação expressiva, 1.358 votos (69, 89% dos válidos). É. O bom trabalho realizado por ela durante os primeiros quatro anos possibilitou a reeleição com ótimo desempenho nas urnas demonstrando a força da mulher na política municipal. A professora Marcilene, de Pimenta Bueno foi a única mulher que conseguiu se eleger nas eleições municipais de 2024. Nos últimos seis anos ela foi a secretária de Educação do município, trabalho que refletiu na sua eleição a prefeita nas eleições municipais de 2024. Por ser maioria no colégio eleitoral do Estado e a força da mulher que vem aumentando a cada ano, inclusive no processo político-eleitoral, os avanços não se refletiram nas eleições municipais de 2024 e agora, nas gerais deste mês de outubro.

Mulheres III – A baixa representatividade de a mulher na política estadual também ocorre na Assembleia Legislativa (Ale). Na legislatura atual, que terminará em fevereiro do próximo ano, representam o Parlamento Feminino as deputadas Yeda Chaves (União-PVH), Gislaine Lebrinha (PRD-São Francisco do Guaporé), Rosângela Donadon (PRD-Vilhena), Cláudia de Jesus (PT/Ji-Paraná) e Taíssa Sousa (PL-Guajará-Mirim). Todas foram candidatas à reeleição, mas somente Cláudia e Taíssa se reelegeram, inclusive, muito bem votadas. Se a bancada hoje tem cinco deputadas, a partir da próxima terá apenas três. Foi eleita nas eleições gerais de 4 de outubro) somente a ex-senadora Fátima Cleide (PT-PVH). O PT terá duas mulheres na futura composição da Ale-RO, mas a representatividade feminina ficará reduzida de cinco para três no futuro Parlamento Estadual a partir de fevereiro de 2027.

Mulheres IV – A Bancada Federal de Rondônia manteve o mesmo número de representatividade masculina na Câmara a partir do próximo ano. Foram eleitos o médico e deputado federal Fernando Máximo, e o produtor rural de Ji-Paraná, Bruno Scheidt, ambos do PL, para o Senado. O terceiro senador é o empresário de Vilhena, Jaime Bagattoli (PL), que tem mais quatro anos de mandato. O crescimento de as mulheres na política estadual nas eleições gerais de 4 de outubro, mesmo mínima, ocorreu somente na composição de a futura bancada na Câmara Federal. O grupo de parlamentares que representará Rondônia a partir de fevereiro do próximo ano terá três mulheres, Joliane Fúria (PSD), que tem domicílio eleitoral em Cacoal, e Sofia Andrade (PL), que é vereadora em Porto Velho, que foram eleitas, e Cristiane Lopes (Podemos), reeleita. Hoje são duas mulheres na Câmara Federal, Cristiane e Sílvia Cristina (PP), que concorreu a uma das duas vagas ao Senado, mas não se elegeu. Rondônia tem mais de 40 anos de emancipação política e no período teve somente uma mulher como senadora, Fátima Cleide (PT), que se elegeu este ano deputada estadual.

Secretariado – O que se comenta nos bastidores da política é que o governador-eleito, senador Marcos Rogério, presidente regional do PL deverá anunciar na primeira quinzena do próximo mês os primeiros nomes, que deverão compor a sua futura equipe de trabalho. Mas pessoas ligadas a ele garantem, que o ex-deputado estadual, que também já passou pela direção da Portos e Hidrovias de Rondônia, Leudo Buriti, que esteve na coordenação da campanha eleitoral, deverá assumir a chefia da Casa Civil no Governo Marcos Rogério. A Secretaria de Segurança Pública também já teria nome, o do deputado estadual e vice-governador-eleito, delegado Rodrigo Camargo (Podemos-Ariquemes). Também é citado com regularidade o prefeito-reeleito de Nova Mamoré, Marcélio Brasileiro (PL), para a chefia do DER-RO. São nomes que já vêm sendo comentados com constância nas rodas de políticos, após a eleição de Rogério, que ainda, não se posicionou publicamente sobre o assunto, que tem muito a ver com o futuro político-administrativo do Estado e desperta enorme curiosidade.

Respigo

O serviço público estadual e municipal (Porto Velho) adiaram o Ponto Facultativo do dia 28 (Dia do Servidor Público) para sexta-feira (30). Assim o sistema de serviço público estadual e municipal (Porto Velho) teve expediente normal na quarta-feira (28), mas estará inativo na sexta-feira +++ Como na segunda-feira é feriado nacional (Dia de Finados), as atividades públicas de Porto Velho e estaduais só reabrirão na terça-feira (3). A mesma programação deverá ser aplicada em outros municípios do Estado +++ Três jogos da maior importância na noite de hoje (29), pelo Brasileirão. Às 18h30 o clássico mineiro entre Atlético e Cruzeiro, na Arena MRV +++ Às 19h um dos maiores clássicos do futebol brasileiro Vasco e Flamengo. Previsão de Maracanã lotado, já que o Vasco precisa da vitória para evitar a zona de rebaixamento e o Flamengo para se manter na liderança +++ A rodada encerra com o Grêmio recebendo o Atlético Paranaense na Arena do Grêmio. O jogo fecha a rodada da noite, a partir das 20h30.