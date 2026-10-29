Furto de cabos de energia já afetou mais de 9 mil clientes em Rondônia em 2026. Energisa alerta para riscos

Por Mauro da Silva Azevedo Junior

Publicada em 29/10/2026 às 14h45

O furto de cabos de energia elétrica tem colocado em risco a segurança da população e comprometido o fornecimento de energia em diversas regiões de Rondônia. Somente entre janeiro e outubro de 2026, a Energisa registrou cerca de 160 ocorrências de interrupção no fornecimento provocadas por esse tipo de crime, que afetaram 9,3 mil clientes em todo o estado. Em 2025, foram contabilizadas 96 ocorrências, com 2,3 mil consumidores impactados.

Os registros da distribuidora mostram que o problema atinge diferentes municípios rondonienses. Em 2026, Guajará-Mirim concentrou o maior número de clientes afetados, enquanto Porto Velho registrou 60 ocorrências de interrupção relacionadas ao furto de cabos. Além dos prejuízos ao fornecimento de energia, a retirada criminosa desses materiais pode comprometer equipamentos e exigir intervenções emergenciais para a recomposição da rede elétrica.

Segundo o gerente do Departamento de Combate a Perdas da Energisa Rondônia, Daniel Andrade, a prática representa uma ameaça à vida, tanto para quem realiza o furto quanto para pessoas que circulam nas proximidades das instalações danificadas.

“O furto de cabos não é apenas um crime contra o patrimônio. É uma ação que coloca vidas em risco e prejudica toda a comunidade. Quem tenta retirar esses materiais pode sofrer choques elétricos fatais e provocar situações perigosas para outras pessoas. Além disso, uma única ocorrência pode deixar centenas de famílias e estabelecimentos sem energia. Por isso, a participação da população, por meio das denúncias, é fundamental para combater essa prática”, alerta.

Crime pode resultar em até oito anos de prisão

O furto de cabos de energia elétrica é crime previsto no artigo 155, do Código Penal. Com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 15.181/2025, a subtração de fios, cabos ou equipamentos utilizados no fornecimento ou transmissão de energia elétrica pode resultar em pena de dois a oito anos de reclusão, além de multa.

Saiba como denunciar e evitar acidentes

A Energisa reforça que a colaboração da população é essencial para prevenir novos casos e proteger a segurança das pessoas. Ao identificar movimentações suspeitas próximas à rede elétrica ou tentativas de retirada de cabos, a orientação é não se aproximar nem tentar intervir.

As denúncias de furtos ou atividades criminosas podem ser feitas à Polícia Militar, pelo telefone 190. Situações envolvendo danos à rede elétrica também devem ser comunicadas à Energisa pelo 0800 647 0120.