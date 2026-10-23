Mosquini dá recado duro na transição; Zé Paroca assume missão de apaziguar a Câmara; e Sílvia Cristina entra no radar do novo governo

Por Sérgio Pires

Publicada em 23/10/2026 às 08h46

CLIMA DE CONFRONTO NA CÂMARA DE PORTO VELHO TEM TROCA DE OFENSAS E DEDO NA CARA, DEPOIS DAS 698 DEMISSÕES

Palavrões, dedo na cara, troca de ofensas, baixo calão! Não, estas cenas não são de confrontos de gangueiros e nem na antessala das Delegacias de Polícia, quando os envolvidos em brigas se atacam. Tudo isso aconteceu recentemente na Câmara Municipal de Porto Velho, envolvendo um grupo de nobres edis, incluindo uma vereadora. A montagem que ilustra este texto é uma simulação, mas resume o que aconteceu.

Tudo aconteceu durante a decisão de demitir nada menos do que 698 servidores comissionados, apenas um ou dois dias depois da eleição. Enquanto este pessoal ajudava os candidatos, entre os próprios vereadores ou seus escolhidos, tudo estava normal. Terminou a eleição, apurou-se o que as urnas disseram e, pronto: era hora de mandar centenas de pessoas para o desemprego.

A Câmara de Porto Velho já vem enfrentando problemas sérios há muito tempo. Na gestão do prefeito Hildon Chaves, praticamente não houve oposição. Na atual legislatura, com exceção de um vereador, que exagerou na atuação e acabou não se elegendo deputado, todos os demais seguem a cartilha governista.

Acontece que da porta para dentro o clima está mais que azedo. Dominado por um grupo político e familiar há longo tempo, o legislativo municipal – sempre com as raras exceções de sempre – tem tido, no geral, uma atuação pífia.

Para piorar a situação, empréstimos feitos por vereadores foram considerados ilegais e todos que utilizaram o sistema, estão devolvendo grandes quantias do valor que usaram. Alguns contracheques têm chegado aos vereadores com valores exíguos.

O Tribunal de Contas vinha exigindo há muito tempo que a Câmara acabassem com o número exagerado de assessores comissionados. E que os concursados fossem chamados. O assunto foi empurrado com a barriga até a eleição de 4 de outubro, quando o barril explodiu.

Cenas de troca de ofensas, com palavreado chulo, com dedo na cara, com “me segura, senão eu bato” ocorreram num dos gabinetes. Envolveram um grupo de edis. Uma das soluções encontradas para tentar apaziguar o clima, foi mudar a escolha do presidente da Casa, para 2027.

O jovem vereador Zé Paroca (Jose Uilson Guimarães De Souza) foi escolhido para tentar reorganizar a Casa e apaziguar os ânimos. Porque há ainda uma inconformidade da maioria dos vereadores, que perderam inúmeros assessores. Porque há ainda um clima de beligerância nos bastidores.

Os 23 membros da Câmara estão vivendo um momento de enormes dificuldades. A série de erros do passado recente, que agora eclodiram, precisam ser corrigidos. Serão?

BASTIDORES ESPECULAM NOMES PARA O SECRETARIADO DE MARCOS ROGÉRIO, MAS ELE AINDA NÃO CONFIRMA NINGUÉM

Especulação não falta! Mas nada mais do que isso. O governador eleito Marcos Rogério tem tido muito cuidado sobre o tema secretariado. Sobre o assunto, ouve muito, fala pouco. Nesta questão, é um rondoniense com estilo mineiro. Nos bastidores, contudo, pululam nomes, obviamente nenhum deles confirmado por quem realmente decide.

Uma das poucas (quase) certezas envolve o nome do homem de confiança do prefeito Léo Moraes, o advogado Oscar Neto Dias, para o Detran. Oscar inclusive trabalhou com o atual Prefeito da Capital, quando Léo era diretor geral do órgão. O atual presidente da Agência Reguladora de Porto Velho como o mais cotado para o cargo.

A atual deputada Sílvia Cristina, que não conseguiu se eleger para o Senado, é outra figura da política regional, que pode aparecer na equipe de Marcos Rogério. Em relação a Sílvia, a área social poderia ir para suas mãos. Há outras especulações, mas Sílvia é considerado nome quente.

O deputado federal Lúcio Mosquini, que tem sido alvo de vários elogios de parte do Governador eleito, não deixará seu quarto mandato, do alto dos seus mais de 158 mil votos, para atuar no governo. Mas, certamente, será ouvido durante o processo de escolha do time de Marcos Rogério.

Por enquanto, a atenção central de Marcos Rogério é destinada ao trabalho da equipe de transição nomeada por ele. Não se sabe se do time que ele escolheu, algum dos nomes será escolhido para compor sua equipe principal.

O mistério sobre o secretariado continuará ainda, por algumas semanas.

MOSQUINI COMANDA TRANSIÇÃO COM MÃO DE FERRO E DIZ QUE FAZER PARTE DA EQUIPE NÃO SIGNIFICA CARGO NO FUTURO GOVERNO

Por falar em Mosquini, ele está conduzindo equipe de transição, segundo se ouviu nos bastidores, “com mão de ferro”. O experiente parlamentar quer apresentar ao Governador eleito um retrato muito claro da atual situação do Estado em todas as suas áreas.

Num dos primeiros encontros com a equipe, Mosquini, que não tem papas na língua, foi também muito claro em relação ao futuro. Segundo uma testemunha presente ao evento, ele avisou a todos que “fazer parte da equipe de transição não significa nenhum compromisso para ser indicado a alguma secretaria ou qualquer cargo que o governador Marcos Rogério escolherá.

Ele já cortou pela raiz, certamente, que alguém que está atuando na transição sinta que possa haver qualquer compromisso com eventual escolha para o time do novo governo. Obviamente o fez porque já teria ouvido comemorações antecipadas de quem já se acha escolhido. “A equipe de transição tem suas responsabilidades e compromissos e certamente os cumprirá. Mas a equipe é decisão única e exclusiva do governador Marcos Rocha”, avisou.

Os levantamentos das equipes de transição indicadas pelo Governador eleito e pelo atual governador Marcos Rocha e as trocas de informações já começaram nesta semana. Em breve, todos os dados serão informados ao novo time que vai ocupar o Palácio Rio Madeira/CPA.

Pelo lado do atual Governo, quem comanda o time de 13 membros é Rute Carvalho, a secretária-executiva do gabinete de Marcos Rocha. Lúcio Mosquini é o comandante da equipe de Marcos Rogério, com 22 pessoas.

PSD: MARCOS ROCHA NÃO PARTICIPA DA CAMPANHA PRESIDENCIAL, MAS FÚRIA ANUNCIA APOIO A FLÁVIO BOLSONARO

O governador Marcos Rocha, presidente regional do PSD, preferiu não se pronunciar sobre a eleição presidencial deste ano. Embora tenha surgido do bolsonarismo, houve um claro afastamento, até porque seu principal adversário no Estado, o político eleito para substituí-lo no Governo, Marcos Rogério, foi o nome escolhido pelo PL para concorrer. O afastamento do PL e do bolsonarismo ocorreu a partir desta escolha.

Já o candidato derrotado por Marcos Rogério, eleito no primeiro turno, que também é do PSD, foi às redes sociais para oficializar seu apoio a Flávio Bolsonaro. Adailton Fúria divulgou sua decisão em vídeo, quando também pede ao governador eleito que “não se esqueça de Cacoal”, a cidade onde ele foi prefeito por um mandato e meio, além de dizer que está torcendo pelo sucesso dele e afirmar que “Deus te abençoe”!

Faltando 75 dias para deixar o governo, o governador Marcos Rocha tem aparecido apenas nas suas redes sociais, em atos do governo e mostrando resultados do final da sua administração e de algumas viagens internacionais que tem feito. Uma delas, dias atrás, quando participou de uma importante feira que serviu para destacar a produção rondoniense de frutas.

Já Fúria, que começou sua campanha com apoio do governador Marcos Rocha, depois não o teve mais (o grupo governista passou a apoiar Hildon Chaves) depois de alguns dias de descanso, voltou a ativa. Derrotado, teve ao menos uma vitória parcial: sua esposa, Joliane Fúria, foi eleita deputada federal, com mais de 42 mil votos.

O jovem ex-prefeito de Cacoal não tem comentado ainda sobre o seu futuro na política rondoniense.

DECISÃO DO TRE DE RONDÔNIA: DIVULGOU VÍDEO FALSO CONTRA MARCOS ROGÉRIO E LEVOU MULTA DE CINCO MIL REAIS

Marcou bobeira, disse que não sabia que o vídeo era falso, mas o resultado foi duro: uma multa de cinco mil reais.A decisão foi da Justiça Eleitoral de Rondônia, que deu dura resposta a e uma questão de interesse nacional: quem divulga um vídeo eleitoral manipulado por inteligência artificial, pode ser multado mesmo sem prova de que sabia da falsificação.

Por maioria de votos dos desembargadores, o TRE-RO aplicou multa de 5 mil reais ao responsável por publicar, no Instagram, um vídeo que simulava uma declaração de apoio do presidente petista Lula ao então candidato ao Governo do Estado, o senador Marcos Rogério. A perícia confirmou que a imagem e a voz do presidente haviam sido adulteradas.

Embora o conteúdo já tivesse sido retirado do ar, a questão em análise foi outra: para multar quem publicou, seria necessário comprovar intenção de desinformar ou conhecimento da manipulação?

Prevaleceu o entendimento de que não. No caso, a divulgação do Deepfake em contexto eleitoral, foi suficiente para a aplicação da multa, independentemente de prova de que o responsável conhecia a falsificação ou havia participado de sua criação.

A tese foi defendida pelo advogado eleitoral Nelson Canedo, que assinou o recurso acolhido pelo Tribunal. Segundo Canedo, “a importância da decisão no julgamento ultrapassa Rondônia. O combate à desinformação não se limita a identificar quem fabrica um vídeo falso: envolve também a responsabilidade de quem o utiliza para influenciar o debate eleitoral”.

A decisão oferece um precedente relevante para uma discussão nacional: até onde vai a responsabilidade de quem faz a falsificação circular? “O vídeo era falso, mas a consequência de publicá-lo, não!”, define Canedo.

A DOIS DIAS DA DECISÃO, O VÍDEO DE MAIS DE 150 MILHÕES DE VISUALIZAÇÕES E DOIS ATOS PRÓ FLÁVIO EM PORTO VELHO

A 48 horas da eleição mais decisiva desde a redemocratização, o Brasil ainda assiste um grande desespero do governo Lula e suas aliados, para tentarem reverter a derrota registrada no primeiro turno e anunciada para o segundo, na grande maioria das pesquisas.

Os petistas e seus aliados conseguiram mobilizações importantes e estão buscando inclusive artifícios legais para tentarem derrotar Flávio Bolsonaro. Um dos problemas é que a direita tem um poder muito maior de mobilizar as redes sociais e, a cada ataque, surgem de pronto respostas e contra ataques.

Para dar exemplo disso, um vídeo de Nikolas Ferreira, com depoimentos de nordestinos pobres, criticando os governos de Lula, teve, em poucas horas, mais de 72 milhões de acessos. Um músico petista conseguir tirar o áudio do vídeo, alegando não ter autorizado o uso da sua música, mas já era tarde. No total, a divulgação, até a noite da quarta-feira, teve mais de 150 milhões de visualizações.

O presidente Lula ainda tenta fazer uma jogada, abrindo seu sigilo fiscal e telefônico, como se neles se encontrasse bens e dinheiro ilegais, como os 30 milhões que Daniel Vorcaro diz ter dada, em dinheiro, para o Instituto Lula. Colocar a pecha de miliciano no adversário foi outro forte ataque contra Flávio, mas ao menos no resultado das pesquisas, esta tentativa não deu certo.

Em Rondônia, duas ações importantes pró Flávio Bolsonaro: uma aconteceu nesta quinta, dia 22, com um super adesivaço no Espaço Alternativo, com a participação de alguns dos principais nomes do PL no Estado.

Outra acontece nesta sexta, dia 23, com concentração na avenida Carlos Gomes com Júlio de Castilhos e percurso até a Praça das Caixas D´´Agua, a partir das 19 horas. Com o título “Fora PT”, o encontro pretende reunir o governador eleito Marcos Rogério, os senadores eleitos Fernando Máximo e Bruno Scheid e os deputados federais Lúcio Mosquini, Coronel Chrisóstomo e Sofia Andrade.

DEMOCRACIA? JUSTIÇA OBRIGA SINTERO A SINDICALIZAR PROFESSORA QUE PROTESTOU CONTRA DIRETORIA DA ENTIDADE

Os esquerdistas que dominam os sindicatos adoram falar em defesa da democracia, desde que seja a democracia que eles imponham. Em Rondônia, uma professora teve que recorrer à Justiça do Trabalho para ser aceita como associada do Sintero, seu sindicato, apenas por ter participado de manifestações contra a atual diretoria, contra o que considerou descontos ilegais no seu contracheque.

Na “democracia” do Sintero, segundo alegou a entidade em sua defesa, no processo em que a professora ganhou a causa, que a recusa em aceitar a adesão da adversária, é amparada na autonomia institucional. Disse ainda, na Justiça, que as manifestações da professora enfraqueciam a entidade, inclusive por questionarem sua representatividade perante a categoria.

Todo o bom senso da decisão do juiz do Trabalho substituto Douglas Pinheiro Bezerra: ele concluiu que a negativa de filiação foi motivada pelas posições críticas da trabalhadora, o que configurou “conduta discriminatória e retaliativa”.

O magistrado ensinou ainda, na decisão, que a liberdade sindical, prevista no artigo 8º da Constituição Federal, compreende não apenas o direito de não se associar ou de deixar um sindicato, mas também o de ingressar na entidade representativa e participar de suas decisões.

Quando faz manifestações, eventualmente apenas de cunho político, o Sintero considera uma ação democrática. Mas quanto o protesto é contra ele e sua diretoria, daí faz parecer um abuso.

Ainda bem que a Justiça corrigiu esta heresia!

EM RONDÔNIA, ACIDENTES COM MOTOS MATARAM 27 ATÉ AGORA. NO BRASIL, SÃO 1.080 VIDAS PERDIDAS EM CADA DOZE MESES

Em oito meses, 27 mortes em Rondônia. Outras 618 pessoas feridas, algumas com sérias sequelas. Muitas das vítimas fatais indo embora, levando seus sonhos e seu futuro e deixando todas as famílias desesperadas. Só em Porto Velho, o Samu atendeu 1.687 ocorrências neste ano, somente em casos envolvendo acidentes com motos. No total, na Capital, de cada dez casos de colisões, quedas ou outros acidentes, oito envolvem pilotos e caronas de motocicletas.

A morte de pessoas jovens se sucedem. Um dos casos que mais enlutou a Capital, neste ano, foi o acidente fatal que vitimou Sofia de Lima, uma linda jovem, cheia de vida, muito querida por todos que a conheciam, que pereceu numa colisão na BR 364, próximo à área de entrada para Santo Antônio. No Vale do Anari, foi o garoto Jonatha Souza Gomes, de 16 anos, que morreu ao colidir contra um caminhão.

São apenas duas histórias lamentáveis, entre tantas vítimas fatais de acidentes com motos em todo o Estado. Só em Porto Velho, em poucos dias, pelo menos três mulheres morreram, vitimadas pelas motos. A alta velocidade, a falta de cuidados mínimos, o desrespeito ou até o desconhecimento mínimo das leis do trânsito, são as principais causas de tantas tragédias.

No Brasil, os números são também estarrecedores. Todos os dias, as estatísticas apontam que morrem 30 motociclistas em acidentes de trânsito. Numa conta matemática simples, são 900 vidas perdidas todos os meses; 1.080 a cada 12 meses.

Como acabar com esta tragédia? Até agora não há resposta!

ROUBO DE RELÓGIO DE 42 MIL REAIS DO PRESIDENTE LULA SE TRANSFORMA EM MEMES E PIADAS NAS REDES SOCIAIS

Um relógio caro. Uma aliança quase perdida. Foi um susto para o presidente Lula, roubado durante um ato político num comício entre as cidades de Juazeiro e Petrolina, entre a Bahia e Pernambuco. Até a confirmação oficial, a suspeita era de que o furto havia sido criado por Inteligência Artificial. Horas depois, o ataque foi confirmado.

O relógio, um Ômega Constelation, que custa cerca de 42 mil reais, desapareceu no meio de dezenas de mãos que se aproximaram de Lula, tentando tocá-lo. O ladrão aproveitou para furtar o relógio e ainda tentou levar a aliança, mas não conseguiu arrancá-la.

Claro que o caso, embora o risco que o Presidente tenha corrido, se tornou motivo de memes e piadas nas redes sociais. Também houve ofensas ao Presidente, como os extremistas dos dois lados o fazem contra seus adversários.

Lula defendeu publicamente que ladrões de celulares, por exemplo, só queriam dinheiro para tomar uma cervejinha. Não citou relógios caros, mas o evento deu mais munição aos seus adversários, que querem prisão para quem pratica qualquer tipo de furto ou roubo.

Obviamente que não houve nenhum comentário oficial do Planalto sobre o assunto, que mereceu várias piadas. Uma delas sobre o “Pai dos Pobres” usar relógio de rico e outra colocando Jair Bolsonaro como culpado.

Tao perto da eleição do domingo, o assunto, fotos e vídeos viralizaram nas redes sociais. Lula conseguirá recuperar seu bem tão precioso ou vai deixá-lo para a cervejinha do ladrão?

RONDÔNIA PODERIA TER CONSTRUÍDO ATÉ 2 MIL CASAS POPULARES COM DINHEIRO DO ICMS DESVIADO DA ENERGIA

O prejuízo bate nos 200 milhões de reais. Com uma casa popular de 60 metros quadrados custando algo em torno de 100 mil reais, com este dinheiro se poderia construir mais de 2 mil delas. Ou ainda comprar 800 ambulâncias equipadas, ao preço médio de 250 mil reais cada.

Tudo isso foi o que Rondônia perdeu, somente neste ano de 2026, apenas em ICMS, por causa do furto ou desvios ilegais de energia elétrica. Segundo dados da Energisa Rondônia, os recursos que poderiam beneficiar diretamente a população foram perdidos.

Além do impacto na arrecadação, as ligações clandestinas representam riscos à segurança. Instalações improvisadas e fora dos padrões técnicos podem provocar choques elétricos, curtos-circuitos, incêndios e sobrecargas na rede, comprometendo também o fornecimento de energia para outros consumidores.

Ligações clandestinas em festas e eventos aumentam riscos de acidentes, avisa a Energisa. Em festas, feiras e eventos públicos, os riscos das ligações irregulares são ainda mais preocupantes.

Para evitar acidentes, ambulantes, vendedores e organizadores que precisam utilizar energia elétrica temporariamente, devem solicitar uma ligação provisória regular à Energisa.

A solicitação de ligação provisória, inspeções e outros serviços pode ser realizada pelos canais oficiais da Energisa Rondônia: Aplicativo: Energisa On - WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673 - Central de atendimento: 0800 647 0120.

PERGUNTINHA

Na sua opinião, a série infindável de bondades anunciadas pelo presidente Lula, com um custo superior a 350 bilhões de reais aos cofres públicos, vai conseguir mudar votos suficientes para que o PT alcance o PL e tire vitória, até agora desenhada, de Flávio Bolsonaro?