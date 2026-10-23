Homem morre no hospital após ser esfaqueado durante briga de bar

Por Folha do Sul

Publicada em 23/10/2026 às 09h15

Um homem d e 27 anos, identificado como Guilherme Henrique Valeriano Gonçalves, morreu na madrugada desta sexta-feira, 23, em Cerejeiras, após ser atingido por uma facada no abdômen durante uma briga em frente a um bar na cidade. O caso aconteceu na rua Belo Horizonte, nas proximidades do bar Taco e Beer.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via 190 e, ao chegar ao local, encontrou o bar de portas fechadas e a vítima caída ao solo, com grande perda de sangue e ainda com sinais vitais, enquanto populares tentavam estancar o ferimento. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e conduziu a vítima ao Hospital Municipal São Lucas.

No hospital, os médicos constataram uma perfuração profunda no abdômen, lado esquerdo, aparentemente causada por arma branca. A vítima chegou quase sem sinais vitais e passou por manobras de reanimação por mais de 40 minutos, mas não resistiu. O óbito foi registrado às 3h07 desta sexta-feira.

Testemunhas relataram à polícia que a vítima teria se envolvido em uma discussão com outros dois homens no interior do bar. A discussão continuou do lado de fora, na rua Belo Horizonte, e terminou em briga. Após a vítima cair no chão, os dois suspeitos fugiram do local em uma motocicleta, e diversas pessoas que estavam presentes também deixaram a cena do ataque.

A proprietária do estabelecimento informou à polícia que pediu para os envolvidos e os clientes se retirarem do bar, pois iria fechar as portas, acrescentando que não presenciou o que ocorreu na parte externa. Ela afirmou ainda que o bar possui câmeras de monitoramento internas e se colocou à disposição da polícia para fornecer as imagens.

Este não seria o primeiro registro de violência envolvendo o estabelecimento. Segundo informações de registros policiais, o bar já teria sido palco de outras ocorrências de brigas e agressões com faca, o que reforça a preocupação com a segurança na região.

Segundo o avô da vítima, Guilherme estava trabalhando em Mato Grosso e havia retornado a Cerejeiras há apenas dois dias, estando hospedado na residência dele, no bairro Eldorado. O corpo foi encaminhado ao necrotério do hospital para os procedimentos cabíveis.

A Polícia Militar realizou diligências para localizar os suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso. O caso segue sob investigação.