Governo Trump cancela vistos de 61 autoridades e ex-integrantes de governos da Bolívia e da Colômbia

Por G1

Publicada em 23/10/2026 às 10h18

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou os vistos de 61 pessoas ligadas à Bolívia e à Colômbia, incluindo autoridades e ex-integrantes de governos dos dois países. Segundo o Departamento de Estado americano, as medidas fazem parte de uma campanha contra a corrupção e o narcotráfico na região.

As restrições atingem 40 pessoas na Bolívia, ligadas ao governo do ex-presidente Luis Arce, e 21 na Colômbia, da gestão de Gustavo Petro.

A nota, assinada pelo secretário do Departamento de Estado, Marco Rubio, afirmou que as medidas buscam apoiar os atuais governos no combate à organizações criminosas.

Na Bolívia, as restrições de visto foram anunciadas contra 15 políticos e seus familiares próximos. A lista inclui parlamentares, magistrados, promotores e ex-integrantes de órgãos de segurança e investigação.

Na Colômbia, as medidas miram sete pessoas mais as suas famílias. Entre eles, estão congressistas e prefeitos.

As restrições foram adotadas com base na Lei de Imigração e Nacionalidade dos Estados Unidos, que permite que o secretário de Estado negue vistos a estrangeiros quando "houver motivos para considerar que sua entrada no país ou suas atividades possam provocar consequências negativas para a política externa americana", diz a nota.