Prefeitura de Rolim de Moura orienta população sobre Pneumo 20 para crianças de 0 a 4 anos

Por ASSESSORIA

Publicada em 23/10/2026 às 11h17

A Secretaria Municipal de Saúde de Rolim de Moura informa que o Ministério da Saúde está enviando mensagens aos pais e responsáveis para incentivar a avaliação da situação vacinal das crianças.

Atenção! Receber essa mensagem não significa que todas as crianças de 0 a 4 anos precisam tomar a Pneumo 20.

A indicação depende da idade, do histórico vacinal e dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Orientamos os pais e responsáveis a procurarem a UBS de referência, levando a caderneta de vacinação, para que um profissional de saúde avalie a necessidade da vacina.